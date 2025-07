El Perú no es su chacra, por Mesías Guevara

Con frecuencia escucho decir: "Este “político” actúa como si el Perú fuera su chacra", una frase que se repite cada vez que se debate sobre el manejo de las instituciones públicas. Yo mismo la he usado, hasta que, en una visita a la chacra de un amigo agricultor, comprendí su verdadero significado. Allí vi, cómo él y su familia trabajaban con dedicación, abonando la tierra, planificando las siembras y las cosechas, cuidando los árboles, los animales y hasta un pequeño reservorio de agua. Su chacra era más que un terreno, era su sustento y hogar.

En cambio, los “políticos” tratan al Perú como si fuera un lote abandonado. No siembran prosperidad, no riegan justicia y no cultivan oportunidades. En lugar de protegerlo, saquean sus recursos, erosionan sus instituciones y ensombrecen su futuro. Si el Perú fuera realmente su chacra, lo tratarían con el mismo esmero con el que un agricultor cuida la tierra que alimenta a su familia y al pueblo. Pero su único interés es explotarlo hasta dejarlo empobrecido.

Si de verdad creyeran que el Perú es su chacra, invertirían en educación para formar ciudadanía, garantizarían empleo digno y seguridad alimentaria, mejorarían la calidad de la salud pública, pero no lo hacen, porque más les importa el poder que el Perú, y solo buscan enriquecerse mientras el pueblo lucha por sobrevivir.

Con alevosía y premeditación, han convertido el Estado en su botín. Desde el Congreso, promueven leyes que debilitan la democracia, copan el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia, torciendo sentencias a su conveniencia. ¿Es eso cuidar una nación? Claro que no. Es convertirla en un feudo de corrupción, donde las leyes no sirven para proteger al pueblo, sino para blindar sus privilegios.

Es hora de exigir que dejen de destrozar lo que a todos nos pertenece. El Perú es de todos los peruanos, de los jóvenes que buscan oportunidades, de las familias que merecen un futuro mejor. No permitamos que lo reduzcan a escombros.