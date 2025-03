La trampa del falso dilema, por Rafael Belaúnde Llosa

Si algo tienen en común la derecha extrema, mercantilista y prebendaría, así como la izquierda cavernaria, empobrecedora y totalitaria, es su desprecio por el ciudadano y el temor a que este, ejerza su libertad, tanto política, económica como individual.

Por eso no creen en la democracia, ni en la pluralidad de pensamiento. Prefieren la mordaza al debate, el fusil al micrófono. En tanto sean las suyas, defienden las dictaduras y aplauden las formas autoritarias, así estén reñidas con la ley. Los ciudadanos somos meros ladrillos en una pared, en los proyectos totalitarios de la derecha e izquierda extrema.



Por eso abogan también por el retiro del Perú de los fueros internacionales, un país de parias, donde los ciudadanos no tengan donde recurrir ante el abuso del Estado. Para que sus proyectos prosperen, es necesario destruir los puentes y profundizar las diferencias, tribalizar la sociedad entre “ellos o nosotros”, estigmatizar y cancelar al que piensa diferente, al que se rebela, reducirlo a una etiqueta y descartar su contenido, ético, moral e intelectual.

Para que estos sistemas se sostengan, aplican la trampa del falso dilema, haciendo parecer como contrapuestas, cosas que son simbióticamente afines y complementarias. Seguridad vs Legalidad, es una de las más recurrentes.

El Alcalde de Lima ufanándose de “chuponear” teléfonos sin orden judicial y un congresista reduciendo las formas legales a “pelotudeces democráticas” constituyen un claro ejemplo. La aplicación de esta lógica al campo de la economía ha generado la perversión del modelo, donde pasan como sinónimos valores contrapuestos, en cualquier sociedad abierta, como Economía de Mercado vs Mercantilismo, Competencia vs Oligopolios, libertad económica vs coerción al consumidor.



Debemos defender siempre los valores de la legalidad y la libertad, tanto en el plano político como el económico, entendiendo que es el ciudadano el soberano absoluto, de esos dos campos de la acción humana.