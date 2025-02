Teatro político con motosierra, por Mirko Lauer

Se sospecha que en algún momento el válido de Trump, Steve Bannon, deslizó un saludo nazi en público. Si hubo ese saludo, ya no es necesario. El magnate Elon Musk ha estrenado la motosierra como símbolo de su actuación como tecnomagnate en la política. El aparato es un regalo de Javier Milei, que lo blandió en campaña para ilustrar sus intenciones frente a la “casta política”.

El artefacto se hizo notorio en 1974, a partir de la película La masacre con motosierra en Texas, que recoge historias semiverídicas convertidas en imágenes de violencia inaudita. Desde entonces, las escenas con asesinatos mediante la sierra a motor se han multiplicado en el cine. Milei pasó ese bullicioso horror a la política, y Musk lo está equiparando con la tecnología.

La idea de blandir la siniestra herramienta es clara: violencia sin freno y sin piedad contra las víctimas, creación de un clima de terror, radicalismo en la destrucción. Todo metafórico, por supuesto, pero a la vez muy concreto. Lo que le viene haciendo Musk a los empleados federales de EE. UU. llena todos los requisitos.

Hay, pues, un nuevo pensamiento de extrema derecha que es más extremo y más de derecha. Quizás comienza con el programa de TV El aprendiz, de Donald Trump, donde el vacilón del público era ver a una persona ser despedida sin miramientos por el futuro presidente del país durante 14 temporadas. Luego, NBC despidió a Trump por sus comentarios sobre inmigrantes mexicanos.

La motosierra representa el despido rápido y masivo: del empleo, como los federales; del país ancestral, como el pueblo palestino; del país de refugio, como los inmigrantes de todo tipo. Despedir, expulsar. Lo que fue una necesidad práctica de aspectos del neoliberalismo económico pasó a convertirse en una forma de vejar a los desposeídos.

La motosierra es el centro de un teatro político que no es sangriento porque todavía no necesita serlo. La letalidad de la herramienta es suficientemente elocuente, y el ruido que produce en marcha comunica que quien la blande no va a tolerar respuestas. Como con Adolfo Hitler, la cosa seguirá hasta que se le derrote en algún campo de batalla.

Milei se dedicará a repartir motosierras por el mundo, mientras va estafando a argentinos y otros con esquemas financieros truchos. La nueva masacre también toca los bolsillos.