Sacristán que vende velas…, por Eliana Carlín

La Presidenta Dina Boluarte se ha hecho famosa en el mundo entero por un cambio de look extremo, además realizado sin anestesia; por recibir lujosas joyas y relojes convenientemente agradecidos con transferencias presupuestales hacia la región de su wayki. La frivolidad, directamente proporcional con su ineptitud, no son tan concretas como el incremento patrimonial de S/ 631, 000 soles que reportan las cuentas de la señora presidenta. ¿Qué puede haber pasado para que tenga más de medio millón de soles extra en dos años?, ¿de dónde, pecata mea? Boluarte sabe que le queda poco menos de año y medio para seguir acumulando lo que cree que podrá disfrutar después, aunque desde Barbadillo el disfrute podría no ser tan pleno.

La siguiente legislatura inicia en marzo, y no hay perspectivas realistas de que antes de esa fecha se lleve a cabo un pleno extraordinario que permita -entre otras cosas- que se restituya la prisión preliminar. Esta aparente calma desde el Congreso tiene al Ejecutivo tranquilo, pese a que la última encuesta de Ipsos (Enero, 2025) confirma el 5% de aprobación de la Presidenta y del Presidente del Consejo de Ministros, y 6% del Ministro del Interior.

En este marco se hace indispensable preguntar a la ciudadanía, ¿con quiénes gobierna Dina Boluarte?, ¿cuáles son los partidos políticos del co-gobierno?, ¿votaría usted en 2026 por los partidos políticos que gobiernan con Boluarte? No dudo que debe haber encuestadoras que ya manejan esta información, pero tal vez lo más importante es preguntar a los partidos políticos si están dispuestos a asumir el costo de presentarse a una elección con el estigma de ser aliados de este fiasco, y si Boluarte llega al 2026 eso es lo que pasará, porque la realidad es terca: gobiernan con ella, y la gente lo sabe. A partir de abril tendremos las respuestas a estas preguntas, y veremos si hay movimiento en el tablero.