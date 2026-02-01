En clave de Amazonía, por Eliana Carlín

Mientras la jauría congresal que nos desgobierna performa sobre la censura o vacancia de José Jerí, la campaña electoral comienza a entibiar tímidamente. Todo el ruido del gobierno actual nos impide concentrarnos en algunas agendas importantes. Hoy quiero hablar de la Amazonía, que concentra el grueso de actividades económicas ilegales que han crecido en la última década: minería y tala ilegal, tráfico ilícito de drogas y trata de personas. Los candidatos hablan aún en borrador sobre enfrentar estos flagelos pero, ¿qué más ocurre en la Amazonía?.

María tiene 13 años y vive en una zona rural de Ucayali, donde nació. Ella no forma parte del 20% de la población que cuenta con conectividad a internet en su zona. Eso le dificulta hacer sus tareas. Además, ni su hogar ni su escuela tienen acceso a la red pública de agua potable. Esto es problemático en especial desde que comenzó a menstruar, y ha causado que ya varias compañeras suyas dejen la escuela. La Amazonía peruana en general reporta el doble de muertes por falta de saneamiento comparado con la costa (Banco Mundial, 2023). El hospital no cuenta con insumos suficientes para intervenciones sencillas, y las colas para atención suelen ser largas.

El sueño de María es poder ir a la universidad, la Universidad Intercultural de la Amazonía (UNIA) es una de sus opciones, pero presenta graves problemas presupuestales, de gobernanza, y no se han implementado las medidas establecidas en los Lineamientos de Interculturalidad para universidades aprobados por MINEDU en 2018. Además, el programa Beca 18 ha sido mutilado en los últimos meses.

Mientras los peruanos de a pie, como la familia de María, luchan por sobrevivir día a día sin agua potable, sin internet para estudiar ni futuro universitario digno, los encapuchados de la Av. Abancay —y ahora los candidatos que ya calientan motores para abril— siguen enzarzados en sus componendas, sus negociados y sus campañas financiadas con la nuestra. En un año donde las economías ilegales amenazan con meterse más en el financiamiento electoral y la Amazonía se desangra entre minería criminal, tala y narcotráfico, esta región estratégica —puerta a Brasil y los BRICS— permanece en el abandono más absoluto. Exigimos, sin ilusiones pero con energía, que quienes aspiran a gobernarnos respondan: ¿qué agenda real proponen para la Amazonía? ¿Qué harán por niñas como María, que merecen más que promesas vacías y colas eternas en un hospital sin insumos? La selva no espera.