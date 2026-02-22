Seis Presidentes de cartón: el modelo que ya no aguanta más, por Eliana Carlín

José María Balcázar ha sido elegido como presidente del Perú por el Congreso de la República, supuestamente hasta el 28 de julio de este año. Su rol principal es llevar a cabo elecciones transparentes, técnicamente impecables e imparciales. Su discurso inicial, errático y divagante, genera una gran preocupación. En su primer discurso como presidente, Balcázar mencionó a los Tallanes, a Sócrates y al griego antiguo en una intervención que varios calificaron de digna de pésame. El accionar del Congreso en esta última elección ha sido claro: el voto por Balcázar ha sido arrolladoramente mayoritario en relación con su oponente María del Carmen Alva; ha ganado por una mayoría importante y eso ha ocurrido principalmente porque las bancadas de Fuerza Popular (FP), Renovación Popular (RP) y Alianza para el Progreso (APP) votaron por él. Los comunicados y publicaciones posteriores, en las que miembros de estos partidos se acusan los unos a los otros de ser los “causantes” del nuevo presidente, son ya parte de la historia de nuestra tragedia institucional. Quiero creer, sin embargo, que la ciudadanía no se cree ya este circo. Todos hemos presenciado el cogobierno corrupto en los últimos años; el fuji-cerronismo ha votado consistentemente de la manera en que lo han hecho ayer, desde que pusieron en el poder a Dina Boluarte.

El Congreso de la República ha colocado a 6 de los 8 presidentes que hemos tenido en el Perú en los últimos 10 años. Nuestro presidencialismo no está ya atravesando una crisis, sino que directamente ha entrado en un estado fallido crónico. ¿Serán 10 años un plazo suficiente para quienes niegan la necesidad de un cambio estructural? ¿De qué sirve hablar de democracia si la ciudadanía no percibe que su voto se refleja en quién nos gobierna? ¿Cuál va a ser el impacto de este último cambio presidencial en las próximas elecciones? La respuesta a esta última pregunta dependerá tanto del accionar de Balcázar como de la conducta de las bancadas, pero la disputa por el relato ya comenzó.

Finalmente, van dos presidentes consecutivos que tienen cuestionamientos por asuntos relacionados con la violencia contra la mujer. Los dos, congresistas electos para servir en un mismo periodo, es decir, producto de la falta de filtros en los partidos políticos y, en última instancia, del carácter misógino y violento de nuestra sociedad. Trágicamente, los dichos de Balcázar sobre las niñas son representativos de los altísimos índices de violencia sexual infantil que se reportan en nuestro país. Este, sin embargo, no es el único antecedente de Balcázar. El prontuario es largo.

Balcázar llegó con una votación en la sombra de quienes llevan años construyendo esta institucionalidad de barro. Lo mínimo que la ciudadanía podía pedir es que muestren su votación, pero al menos su negativa evidencia la componenda. La pregunta ya no es si el sistema está roto, sino si aún hay ciudadanía dispuesta a no acostumbrarse.