Concertar para rescatar al Perú, por Mesías Guevara

Una clase política oxidada y estancada en la época feudal, está gobernando a nuestro país, sus acciones irracionales están haciendo que el Perú se convierta en un Estado fallido. Estos recurren a prácticas autoritarias, el fundamento de su praxis política no tiene sustento ideológico. Su lema es “a río, revuelta ganancia de pecadores”. Han instaurado un gobierno de terror, similar al que George Orwell describió en su novela Rebelión en la granja, donde los cerdos gobernaban.

Urge rescatar al Perú, de las garras de estos aventureros. La primera tarea es elaborar un manifiesto principista, que recoja los nobles ideales de los próceres de la independencia y los principios republicanos. Que contemple el respeto de la democracia, el equilibrio de poderes, la lucha frontal contra la corrupción, la construcción de una sociedad donde haya oportunidades para todos, en especial para los jóvenes, un sistema de justicia imparcial, que impulse servicios públicos de calidad y defienda el ambiente, garantice la libertad plena y revalore los saberes ancestrales.

En torno a este manifiesto deben estar los que entienden que el poder se alcanza para servir, con transparencia, capacidad de anteponer los intereses de la nación sobre los particulares. Aquellos que tengan solvencia moral, capacidad profesional, sensibilidad social, y que abracen con convicción la necesidad de construir confianza con acciones a favor de la población.

El tiempo para formar el frente se acorta y la tarea para lograrlo no es fácil, se tiene que actuar con precisión quirúrgica y con la rapidez de un rayo, por lo que esa tarea debe ser liderada por un ciudadano con credenciales morales y democráticas, con capacidad de concertar y poder de convocatoria, no cabe duda que esa persona es el presidente Sagasti, que al no ser candidato presidencial como lo ha anunciado, no tiene apuros electorales por lo que tendría la facilidad de interactuar y comprometer a diversas personalidades a unirse en torno al manifiesto.