Changan llega a la Línea 1 del Metro de Lima y llevará su marca ante más de 600 mil personas diariamente

El tren de la Línea 1 del Metro de Lima luce la imagen de Changan, marca automotriz que tendrá presencia en un recorrido de 26 estaciones y 11 distritos de la capital. Foto: Melissa Landa / URPI - LR.

El tren de la Línea 1 del Metro de Lima luce la imagen de Changan, marca automotriz que tendrá presencia en un recorrido de 26 estaciones y 11 distritos de la capital. Foto: Melissa Landa / URPI - LR.

La marca de autos chinos más vendidos alrededor del mundo se suma a la Línea 1 del Metro de Lima. Changan tendrá presencia en uno de los trenes que recorren la capital desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho, en un trayecto que comprende 26 estaciones y atraviesa 11 distritos.

La intervención permitirá un mayor posicionamiento a través del recorrido diario de una de las principales vías de transporte público de Lima. Según información proporcionada por la compañía, se trata de la primera marca automotriz en realizar este tipo de intervención en un tren de la Línea 1.

La unidad transitará por distritos como Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Surco, San Borja, La Victoria, Cercado de Lima, El Agustino y San Juan de Lurigancho.

Escritura Representantes de Changan participan en la ceremonia de inauguración de la intervención de marca en uno de los trenes de la Línea 1 del Metro de Lima. Foto: Melissa Landa / URPI - LR.

La marca llegará a miles de pasajeros

La presencia de Changan en la Línea 1 busca acercar la marca a más de 600 mil personas diariamente, por lo que la intervención tendrá presencia en uno de los espacios con mayor circulación de pasajeros de Lima.

“En Changan siempre buscamos movernos al ritmo de las personas. Convertirnos en la primera marca automotriz en estar presentes en Línea 1 del Metro de Lima refleja nuestra constante evolución y liderazgo en el país”, señaló Andrea Ariansen, jefa de Marketing de Changan Perú.

La empresa cuenta con más de 18 años de presencia en el mercado peruano y comercializa vehículos como SUV, pick-ups, sedanes y modelos destinados al transporte comercial.

Además, Changan viene incorporando vehículos híbridos, eléctricos y de rango extendido a su oferta, en línea con el crecimiento de las nuevas tecnologías aplicadas al sector automotor y promoviendo la sostenibilidad en el país.