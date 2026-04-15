Embajador de Estados Unidos otorga reconocimiento a Cerro Verde por su contribución al desarrollo económico y social del Perú

Navarro destacó los altos estándares de la empresa en la gestión minera y su compromiso ambiental y social. Fuente: Difusión.

Navarro destacó los altos estándares de la empresa en la gestión minera y su compromiso ambiental y social. Fuente: Difusión.

El embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, visitó las operaciones mineras de Cerro Verde en Arequipa, donde le entregó el “Premio Bicentenario Estados Unidos – Perú: A la excelencia en Responsabilidad Social Corporativa”, en reconocimiento a la importante contribución de la empresa al desarrollo económico y social del país.

Durante su visita, el representante diplomático destacó que Cerro Verde -empresa en la que la compañía estadounidense Freeport-McMoRan posee el 55.08% de acciones – opera bajo los más altos estándares internacionales de la industria minera, lo que se refleja en una gestión responsable y en su compromiso con el cuidado del medio ambiente y el relacionamiento social.

Asimismo, el embajador Bernie Navarro expresó su orgullo por el equipo humano de la compañía minera, cuya alta capacidad técnica le permite seguir contribuyendo de manera sostenida al progreso de la región Arequipa y el país. En ese sentido, también reconoció el trabajo que hizo la empresa minera para atender a los sectores afectados por las recientes lluvias en la ciudad.

El recorrido del representante de la embajada de Estados Unidos incluyó distintas áreas clave de la operación minera, como la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR La Enlozada), los tajos Cerro Verde y Santa Rosa, la planta de SXEW, así como la concentradora 1.