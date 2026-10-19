Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentan en un tenso debate por corrupción, seguridad y vínculos con Trump y Milei

El presidente de Brasil, Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro protagonizaron el domingo 18 de octubre un tenso debate presidencial, marcado por acusaciones de corrupción, diferencias sobre seguridad pública y cuestionamientos a sus vínculos internacionales. El encuentro, transmitido por la cadena Band, se celebró una semana antes de la segunda vuelta electoral del 25 de octubre, que definirá quién ocupará la Presidencia.

Uno de los principales puntos de confrontación fue la investigación sobre los 134 millones de reales que Flávio habría negociado con el exbanquero Daniel Vorcaro para financiar Dark Horse, una película sobre su padre, Jair Bolsonaro. El senador negó haber cometido irregularidades y afirmó que el contrato no llegó a ejecutarse. Ambos aspirantes también discutieron sobre el costo de vida, el gasto público, la atención sanitaria y las medidas para combatir el crimen organizado, en una contienda que las encuestas sitúan dentro de un empate técnico.

Video destacado FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Lula y Flávio chocan por seguridad y crimen

La seguridad pública abrió la discusión sobre las propuestas para enfrentar a las organizaciones criminales que controlan territorios en distintas zonas de Brasil. Flávio Bolsonaro prometió declarar la guerra al "narcoterrorismo" si gana las elecciones y recuperar los barrios bajo dominio de las facciones. También defendió penas más severas y sostuvo que los líderes de esos grupos podrían recibir hasta 80 años de prisión.

"Los criminales van a estar presos o a ser neutralizados por nuestras policías", afirmó el senador, quien acusó al Gobierno de Lula de permitir la salida de delincuentes peligrosos de las cárceles por falta de plazas penitenciarias.

Lula defendió la ley antifacciones, que endurece las penas y amplía los instrumentos de investigación contra el crimen organizado. Además, reclamó una mayor coordinación entre el Ejecutivo federal y los gobiernos estatales y municipales mediante una reforma de seguridad pública. El mandatario aseguró que, si el Senado aprueba su propuesta, creará un Ministerio de Seguridad Pública con el fin de coordinar las acciones contra las redes criminales.

"Para el trabajador y para la comunidad, protección. Para el bandido, prisión", sostuvo el presidente, quien cuestionó a su rival por no haber respaldado anteriormente la reforma constitucional que presentó al Congreso.

En el segundo segmento, el senador cuestionó al presidente sobre la liberación temporal de presos y citó dos delitos cometidos por reclusos que se beneficiaron de esa medida. Lula defendió la libertad condicional para quienes muestran buena conducta como herramienta de reinserción social, aunque aclaró que los autores de delitos violentos no deberían recibir ese beneficio. El mandatario señaló que el sistema penitenciario tiene que centrarse en la rehabilitación de los reclusos. Más tarde, Jair Bolsonaro salió a colación cuando su hijo preguntó a Lula por qué tantos presos lo habían apoyado en los comicios. El presidente respondió que quería todos los votos, incluido el de su padre, encarcelado por intento de golpe de Estado.

El caso Vorcaro y la película 'Dark Horse'

La investigación sobre Daniel Vorcaro, antiguo propietario del Banco Master, concentró buena parte de los ataques por presunta corrupción. Lula exigió explicaciones a su adversario por una operación de 134 millones de reales, equivalentes a unos 26 millones de dólares, relacionada con la financiación de Dark Horse, una producción sobre la vida de Jair Bolsonaro que todavía no tiene fecha de estreno.

La Policía Federal investiga posibles delitos de lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción en la financiación del proyecto. Flávio figura en la investigación, cuya prórroga por 90 días fue solicitada por la Policía Federal ante el Tribunal Supremo. El senador aseguró en una entrevista con TV Globo que el contrato "no se cumplió" y niega haber cometido irregularidades.

Durante el debate, Lula también acusó a la familia Bolsonaro de traicionar los intereses nacionales por sus gestiones en Estados Unidos. En respuesta, Flávio mencionó las investigaciones que involucran a Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, hijo del presidente, por presunto tráfico de influencias. El entorno de Lula ha rechazado las acusaciones de irregularidades vinculadas con los negocios mencionados en el caso.

Milei, Trump y Maduro: los cruces externos

Las relaciones internacionales también enfrentaron a los candidatos. Lula cuestionó la cercanía de Flávio con el presidente argentino, Javier Milei, y le preguntó si pretende aplicar en Brasil el modelo económico de Argentina, marcado por recortes del gasto público.

"¿Eres amigo de Milei? ¿Has seguido cómo está Argentina? ¿Vas a seguir el modelo de Milei?", preguntó el mandatario. Flávio no respondió directamente y afirmó que los gobiernos de derecha deben resolver los problemas heredados de las administraciones de izquierda.

Lula también vinculó a la familia Bolsonaro con los intereses del presidente estadounidense Donald Trump, a quien Jair Bolsonaro considera un aliado. El mandatario brasileño cuestionó las gestiones de sus adversarios en Estados Unidos y preguntó si Flávio permitiría que empresas estadounidenses explotaran las tierras raras brasileñas. El senador negó haber actuado para perjudicar a las compañías de su país ante los aranceles de Washington. En ese contexto, el presidente desafió a su rival a abrir sus cuentas bancarias y el registro de su teléfono antes de los comicios. Flávio replicó que "no tiene absolutamente nada que ocultar".

Por su parte, Flávio relacionó a Lula con el presidente nicaragüense Daniel Ortega y con el depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro, además de recordar los contactos del brasileño con el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad.

Propuestas y coincidencias a una semana del voto

La economía brasileña, la salud y el empleo completaron la agenda. Lula defendió medidas para impulsar a los pequeños negocios, aumentar los ingresos y promover inversiones en tecnología, industria y energías verdes. También respaldó el Sistema Único de Salud y destacó las iniciativas para ampliar la atención médica y reducir los tiempos de diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Flávio propuso integrar los historiales médicos mediante una plataforma digital y ampliar el uso de la telemedicina y la inteligencia artificial. En materia económica, prometió controlar el gasto público, reducir la deuda y ofrecer mecanismos para renegociar las obligaciones de familias y empresas.

La disputa llega a su tramo final con diferencias estrechas en las encuestas. Datafolha publicó una medición con Flávio en el 47% de la intención de voto y Lula en el 45%, mientras que Quaest registró un 46% para el senador y un 44% al presidente. Ambos resultados sitúan a los candidatos en un empate técnico de cara a la segunda vuelta del 25 de octubre.