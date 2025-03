Shaun Ellis, el hombre que dejó a su esposa y 5 hijos para vivir con una manada de lobos

Sabías que la leyenda del hombre lobo sí existe bajo el nombre de Shaun Ellis, un ciudadano inglés que en 2003 convivió con lobos durante siete años y terminó convirtiéndose en el líder de la manada. Para lograr su sueño, Ellis dejó a su esposa y cinco hijos, pero no se arrepiente de nada.

National Geographic hizo un documental sobre su vida entre lobos por ser el primer humano en convivir con estos animales hasta convertirse en parte de su comunidad. De hecho, los lobos lo asumieron como el macho alfa de la manada. Conoce aquí esta increíble historia.

Shaun Ellis desde pequeño sintió atracción por los lobos y empezó a estudiar un poco más sobre el tema. Foto: BBC

¿Cómo fue la infancia de Shaun Ellis?

Shaun Ellis nació el 12 de octubre de 1964 en Norfolk, Inglaterra. Desde pequeño sintió atracción por los lobos y empezó a estudiar un poco más sobre el tema. La primera vez que vio a un lobo fue en un zoológico y desde ese día quedó fascinado con la idea de interactuar con ellos.

Sin embargo, su vida continuó y se convirtió en un adulto con demasiadas responsabilidades. Shaun Ellis se casó y fue padre de cinco hijos, pero no les dedicaba tiempo de calidad, ya que convivía más con los lobos que con su propia familia. Con el tiempo, la mujer se hartó, lo abandonó y se llevó a sus hijos.

Al verse en esa situación de soledad, Ellis tomó la decisión de convivir con los lobos en el parque Nez Perce, Estados Unidos, durante siete años. Allí fue capaz de vivir con una tribu y durmió con los animales salvajes. Usaba el mismo mameluco para conservar el olor a la manada.



Pero el periodo de aceptación no fue fácil, ya que tuvieron que pasar ocho meses para que los lobos lo vean como parte de su familia. El gesto iniciativo fue un mordisco en la rodilla, lo que en el código lobuno es sinónimo de bienvenida.

“Si reaccionas mal ante ese mordisco, simplemente te dejan solo”, contó Ellis a la BBC. De esta increíble historia que tuvo con los lobos publicó un libro llamado "The wolf talk" (2003).

Se convirtió en 'macho alfa'

Cuando Ellis regresó a Inglaterra se encontró con unos cachorros abandonados por su madre, a los que decidió criar. Los nombró Tamaska, Yana y Mats, y se fue a vivir con ellos en el parque Combe Marti, donde el hombre se convirtió prácticamente en su madre y padre.

Les enseñó a aullar, comer, cazar y a que respeten su posición jerárquica en el grupo. El objetivo principal de Ellis era saber si sus lobos eran capaces de sobrevivir con sus enseñanzas. La manada lo convirtió en su macho alfa. Cuando los lobos se volvieron en adultos, el hombre los dejó libre, pero nunca los perdió de vista.

Lo perdió todo

“Me ha costado la familia, el hogar, la seguridad, la estabilidad económica, ahora no tengo nada, pero uno debe creer en lo que hace, no estaría en esto si no supiera que puedo conseguir algo”, dijo Shaun Ellis en una entrevista a la BBC.

Por su impactante historia, Shaun participó en algunos documentales de National Geographic: fue el protagonista principal en “A man among wolves” (2007).



Shaun Ellis pasó 18 meses viviendo con una manada de lobos salvajes en las Montañas Rocosas de Estados Unidos, y vivió para contarlo. Foto: BBC

¿Qué hace actualmente?

Ellis se casó con una mujer que no solo acepta su manera de vivir la vida, sino que lo acompaña y hasta participa en ella. Pese a que muchos lo consideran un loco, el hombre ha estudiado a estos animales durante toda su vida y lo seguirá haciendo hasta su muerte.