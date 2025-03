Caída de Twitter: usuarios reportan problemas de funcionamiento en X, la red social de Elon Musk

Miles de usuarios de X (antes llamada Twitter) han comenzado a experimentar problemas que no les permiten ver y realizar publicaciones en la red social. Por el momento, se desconocen las causas que han generado esta caída que estaría afectando a varios países del mundo. Elon Musk, el dueño de la plataforma, tampoco ha dicho algo al respecto en sus cuentas oficiales.

Según detalla Downdetector, la caída de X comenzó alrededor de 2:00 pm (hora peruana), ya que fue a partir de esa hora que empezaron a incrementarse los reportes de los usuarios. Como podrás apreciar en la gráfica, la caída de esta plataforma se produjo de manera repentina y hasta el momento no hay ninguna solución.

Reportes de usuarios se incrementaron notoriamente. Foto: Captura de Downdetector

¿Cómo ha sido la caída de Twitter?

La caída de X no solo afectó a los usuarios de computadoras, también a aquellos que visitan la plataforma utilizando sus dispositivos móviles. Ellos han reportado que no pueden apreciar ninguna publicación hecha por sus amigos o personas que siguen. Tampoco es posible realizar nuevos 'tuits', ya que les aparece un mensaje de error.

Esto les aparece a los usuarios al entrar a la plataforma. Foto: captura de X

Por otra parte, otros usuarios ni siquiera pueden ingresar a la página. En lugar de visualizar la interfaz de X, les aparece el siguiente mensaje "This page is down" (esta web se ha caído) que venía acompañado del botón 'Retry'. Esta opción, supuestamente, permite refrescar la web, pero muchas de las personas que lo pusaron no vieron cambio alguno.

A algunos usuarios no le cargaba la página. Foto: captura de X

¿Cómo reaccionaron los usuarios de X luego de la caída?

A diferencia de otras redes sociales que tienen caídas que duran varias horas, los problemas de funcionamiento en Twitter fueron solucionados en tiempo récord. Esto generó que muchos usuarios puedan usar la plataforma para hablar del tema. Aunque algunos lamentaron lo sucedido, otros no tuvieron problemas en burlarse, incluso compartieron divertidos memes. Aquí algunas reacciones.

Problemas en X habrían sido resueltos

Para sorpresa de miles de usuarios, la caída de X duró poco muy tiempo. Alrededor de las 2:30 pm (hora peruana), los usuarios comenzaron a entrar a la plataforma sin ningún inconveniente. No obstante, puede haber ciertas zonas en las que este servicio todavía no se restablezca del todo. De ser tu casa, te recomendamos tener paciencia.

Como podrás apreciar en la imagen, la cantidad de reportes disminuyeron considerablemente, lo que significa que la mayoría de afectados ya puede entrar sin problemas a X. Para finalizar, resaltar que ninguna cuenta oficial, ni siquiera la de Elon Musk, se ha manifestado al respecto o brindado detalles del por qué se produjo esta caída.