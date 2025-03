Captan a pareja usando un paraguas dentro de la piscina al ser sorprendidos por intensa lluvia y le dicen: “Cuidado y se mojan”

Una pareja captó la atención de millones de usuarios en TikTok tras ser vista usando un paraguas dentro de una piscina en un centro recreativo. La razón detrás de su extraño comportamiento fue una intensa lluvia que sorprendió a los dos, quienes decidieron protegerse de las gotas, aunque estuvieran dentro del agua. La escena, que parecía sacada de una comedia, se viralizó rápidamente en redes sociales.

Las imágenes fueron publicadas en TikTok por la cuenta @deleon.anthony y rápidamente se convirtieron en un fenómeno viral. El video, que superó los 30 millones de reproducciones, dejó a los usuarios completamente sorprendidos. La pareja, aparentemente preocupada por no mojarse a pesar de estar sumergida, mostró su creatividad al intentar evitar que la lluvia llegara a sus cabezas mientras se mantenían en la piscina. Los comentarios no se hicieron esperar, y algunos usuarios no pudieron evitar bromear con la situación. “Cuidado y se mojan” o “Casi se mojan” fueron algunas de las reacciones más divertidas.

Pareja no quería mojarse con la lluvia dentro de la piscina

Como era de esperar, la publicación desató una ola de comentarios graciosos, algunos incluso proponiendo teorías sobre cómo el paraguas podría ser el nuevo accesorio de piscina para el verano.

Los seguidores de la cuenta de TikTok no podían dejar de reír ante la imagen tan peculiar de la pareja, quienes parecían estar más preocupados por no mojarse que por disfrutar de la lluvia. Este comportamiento, aunque poco convencional, generó una gran cantidad de interacciones y risas.

El video generó cerca de 30 millones de reproducciones en TikTok

El video no solo causó gracia, sino que también se convirtió en un ejemplo de lo impredecibles que pueden ser los contenidos virales. La creatividad y el humor de la pareja, al usar un paraguas en medio de la piscina, hicieron que el clip fuera comentado y compartido a lo largo y ancho de TikTok.

