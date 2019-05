Huawei lanza nueva ofensiva contra “tiranía” en EEUU

El gigante chino Huawei ha lanzado una batalla ante la justicia estadounidense, lo que muestra que está dispuesto a emplear todos los medios, incluidos los tribunales nacionales, para evitar quedar excluido de la carrera por el mercado de la red 5G, el futuro de las telecomunicaciones de alta velocidad.

Huawei anunció que solicitó a un tribunal de Estados Unidos que anule la “tiránica” medida que prohíbe a las administraciones federales comprar sus equipos, y la declare inconstitucional .

“Los políticos en Estados Unidos están usando la fuerza de toda una nación para perseguir a una compañía privada. Esto no es normal, casi nunca se ha visto en la historia”, afirmó Song Liuping, responsable jurídico de la empresa, y agregó: “El gobierno estadounidense no aportó ninguna prueba que demuestre que Huawei representa una amenaza para la seguridad. No hay ni arma ni humo. Solo suposiciones (...) El sistema judicial es el último recurso para obtener justicia. Huawei tiene confianza en la independencia y la integridad del sistema judicial estadounidense”, añadió, en Shenzhen (China).

Advirtió que se “impone una amplia cantidad de restricciones a Huawei con el objetivo evidente de expulsarlo del mercado estadounidense”, declaró Song. Según él, la petición de Huawei para un juicio sumario (procedimiento que busca obtener la decisión de un juez sin celebrar un juicio completo) fue presentada el martes en hora estadounidense (miércoles en China). “Esperamos que las cortes estadounidenses declaren que la prohibición a Huawei es anticonstitucional e impidan su entrada en vigor”.

Es un “acto tiránico”

En el punto de mira de la empresa está la prohibición de que las administraciones federales de Estados Unidos compren sus equipos o servicios, así como de trabajar con otras compañías que sean clientes de Huawei.

“Esta forma de actuar consistente en emplear la legislación en lugar de juzgar es un acto tiránico y está prohibido explícitamente por la Constitución estadounidense”, subrayó el responsable jurídico de Huawei.

La decisión llega en un momento en que Huawei es blanco de ataques de Washington. En plena guerra comercial, la administración Trump colocó a Huawei en la lista negra de empresas sospechosas a las que se prohíbe vender equipos tecnológicos. Washington sostiene que Pekín podría manipular los sistemas de Huawei para espiar a otros países, e insta a otros Estados a evitar las redes 5G de la compañía china.

Según la prensa, los estadounidenses Qualcomm e Intel, dos de los fabricantes más importantes de procesadores, dejarán de proveer sus productos al grupo chino cuando termine la suspensión de la ley concedido por la Casa Blanca.

Las preocupaciones respecto a Huawei aumentaron desde que esta se posicionó como líder mundial de equipamiento para redes de telecomunicaciones y como uno de los principales fabricantes de teléfonos inteligentes, junto a Samsung y Apple. ❖

Acusación