Donald Trump culpa a los demócratas por la muerte de niños migrantes

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra los demócratas calificándolos como los responsables de la muerte de los dos niños guatemaltecos migrantes, por continuar con su “patética” política migratoria que no permite el financiamiento de la construcción del muro fronterizo.

“Cualquier muerte de niños u otras personas en la frontera es estrictamente culpa de los demócratas y de su patética política migratoria que permite a las personas hacer el largo viaje pensando que pueden ingresar ilegalmente a nuestro país. No pueden. Si tuviéramos un Muro, ¡ni siquiera lo intentarían!", escribió el presidente en Twitter.

Son dos los niños migrantes fallecidos en este mes, quienes estuvieron bajo custodia de la Patrulla Fronteriza estadounidense luego de haber cruzado ilegalmente la frontera desde México.

Any deaths of children or others at the Border are strictly the fault of the Democrats and their pathetic immigration policies that allow people to make the long trek thinking they can enter our country illegally. They can’t. If we had a Wall, they wouldn’t even try! The two.....

La primera niña fallecida en el mes fue la guatemalteca Jakelin Caal Maquín de 7 años y el segundo niño es Felipe Gomez Alonzo de 8 años, del mismo país de origen, quien falleció en el día de Nochebuena.

Trump comentó sobre las muertes de los menores diciendo que los dos niños "estaban muy enfermos" antes de estar bajo custodia de la CBP y dijo que el padre de la niña no le dio agua en días.

Las familias de los pequeños alegan que ellos no estaban enfermos. El gobernador remarca en su segundo tweet: "La Patrulla Fronteriza necesita el muro y todo esto terminará. ¡Están trabajando muy duro y reciben muy poco crédito!"

...children in question were very sick before they were given over to Border Patrol. The father of the young girl said it was not their fault, he hadn’t given her water in days. Border Patrol needs the Wall and it will all end. They are working so hard & getting so little credit!