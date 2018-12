Venezuela: 'El Nacional' dejará de circular por falta de papel

La profunda crisis económica que vive Venezuela desde hace varios años de régimen chavista, ha tocado a la prensa, y este jueves, uno de los periódicos más importantes de ese país, El Nacional, anunció que suspenderá temporalmente su edición impresa por el alto costo del papel, el cual no pueden asumir.

Así lo dio a conocer aseguró el gerente general del medio, Jorge Makriniotis, que sin embargo dijo tener la esperanza de que se trate de una medida temporal, y culpó al gobierno de Nicolás Maduro de imponer una supuesta asfixia financiera y persecución política a los medios que no son afines al régimen.

"Esto no es un cierre, es un mientras tanto. El periódico sale hasta mañana porque no tenemos más papel", dijo el empresario, que sostuvo que la decisión era inevitable, pues no pudieron importar más papel, por lo que dependían de la corporación estatal, que siempre les negó las bovinas.

La editorial de este jueves decía lo siguiente: “¿Ganan los enemigos de la libertad de expresión, triunfan los corruptos bolivarianos, descansan y duermen tranquilos los militares que se aprovechan de sus posiciones para amasar fortunas y garantizar por décadas sus riquezas familiares? No, nada de eso (…) El Nacional impreso se toma un descanso que no será prolongado ni definitivo”

El periódico enfrenta varios procesos legales, algunos de ellos por demandas de dirigentes chavistas, "lo que forma parte de la censura gubernamental" a juicio del gerente de la empresa. Miguel Henrique Otero, director del diario que está exiliado en España, aseguró que el tema del papel fue orquestado para impedir su circulación.

"El cierre es un duro golpe contra la libertad de expresión, porque El Nacional, durante años, ha sido una ventana para retratar lo que está pasando en el país que otros medios callan por las razones que sean. Es un tema de perder el romanticismo la posibilidad de tener el diario en papel", declaro a RCN de Colombia.

Esta noticia, que es un nuevo golpe a la libertad de expresión en Venezuela, recuerda los casos de otros tradicionales medios de comunicación que desaparecieron en ese país, como El Carabobeño, Radio Caracas Televisión (RCTV) o la salida del aire de señales internacionales como NTN24 y CNN en español.

Dato:

Cabe precisar que la edición web de El Nacional seguirá funcionando.