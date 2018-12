Xenofobia en México: trailero insulta y amenaza con disparar a migrantes hondureños [VIDEO]

“¡Cállese el hocico porque ahorita le meto un plomazo!. En México nada más mi bandera ondea". Con estas expresiones, registradas en video de YouTube, el trailero mexicano Enrique Manríquez evidencia su pensamiento xenofóbico.

El escenario del conflicto registrado en YouTube es la carretera que conecta los estados de Zacatecas y Durango. En dicho lugar, un grupo de migrantes ondeaba la bandera de Honduras mientras pedía dinero a los conductores que pasaban por la zona. Fue entonces cuando Enrique Manríquez les dijo: "Díganme lo que quieran, pero, en mi país, nada más mi bandera ondea".

Amparado por la ola de xenofobia por la que transita México, fue el mismo Manríquez quien decidió transmitir en vivo, vía Facebook, sus reclamos a los migrantes hondureños, quienes se dirigen hacia Estados Unidos, en un masivo movimiento migratorio para huir de la pobreza y la criminalidad que azota a sus países.

Sucesivamente, repite “aquí en México, nada más mi bandera ondea”.

Ante el ataque, los migrantes hondureños rechistaron las respuestas de Manríquez y lo invitaron a marcharse. Fue entonces cuando el mexicano pierde, aún más, los papeles y amenaza con dispararles: “Cállese el hocico porque ahorita le meto un plomazo”, dijo mientras mostraba la intención de bajar de su vehículo para atacar al grupo de personas.

Tras la confrontación, el mexicano se muestra orgulloso de su ‘valentía’ y justifica su acción con una serie de comentarios xenófobos en su transmisión en vivo.

"Ellos eran cuatro y me pare yo solo. Y lo volveré a hacer. ¿Quieren ayuda? Se les da pero no así. No tengo más que agregar. Si cometí un delito, que me juzguen", señaló el atacante.

"Nuestra bandera representa nuestra tierra y nuestras raíces, y le aseguro que esos cuatro, no son gente buena. El que está parado en el tope a la orilla de la carretera, fíjese como pone los dedos como si tuviera artritis haciendo la seña de su pandilla de mugrosos. Yo no, a mi me bastan mis testículos", concluyó.

Tras la difusión del video de YouTube, las redes sociales en México se polarizaron entre quienes saludan la acción de Manríquez y quienes condenan su actitud.

Aquí puedes ver el video de YouTube que evidencia xenofobia: