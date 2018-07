Estados Unidos: las desgarradoras confesiones de inmigrantes detenidos [VIDEO]

Estados Unidos se ha convertido en el país en contra de los inmigrantes, debido a que las nuevas políticas de Donald Trump han provocado que sean perseguidos y detenidos, incluso las familias son separadas y enviadas a centros especiales donde aguardan la deportación. Hoy algunos de los indocumentados que vivieron la "cacería" en carne propia hicieron desgarradores confesiones.

Niños y madres de distintos países latinoamericanos continúan cruzando la frontera hacia Norteamérica, con la intención de buscar un mejor futuro y dejar atrás la ola de violencia y pobreza de sus países, pero la mayoría termina topándose con una cruda realidad.

La política migratoria ha provocado que miles vivan en carne propia maltratos y humillaciones por parte de las autoridades, incluso son "tratados como basura", según sus revelaciones.

"ME TRATARON COMO BASURA"

"Cuando me agarraron, el señor de la migración que me entrevistó se pasó un poquito, porque me trató de lo peor (…) Me empezó a gritar en la cara y me decía que no sabía qué hacíamos todos estos indios en su país, que ellos no tenían por qué mantenernos", denunció Claudia en RT.

La mujer provenía de Guatemala y pasó el peor momento de su vida luego de ser atrapada por los policías de Migraciones. Ahora lleva una pulsera y no puede ir más lejos de 120 kilómetros o será capturada; sin embargo, asegura que fue tratada como una basura.

UN PLAN ESPERANZADOR

La directora de Caridades Católicas, Norma Pimentel, quienes acogen a las familias que atraviesan la frontera, aseguró que tras la decisión de Trump de dejar atrás la separación de familias inmigrantes, aumentaron los números de refugiados.

"Les damos seguridad, y les damos lo que necesitan oír: palabras de aliento. Porque vienen muy quebrantados por tanto que han pasado en el camino", indicó una de las colaboradoras de la institución.