Laisha Wilkins critica al partido Morena por politizar doble homicidio: “No dieron su vida por México, los asesinaron”

La actriz y comunicadora Laisha Wilkins expresó su rechazo hacia el partido Morena por, según ella, politizar el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Ambos fueron ejecutados el 20 de mayo en la alcaldía Benito Juárez.

A través de su cuenta en la red social X, Wilkins criticó las declaraciones de figuras políticas como Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, quien vinculó el crimen con una supuesta campaña de agresión promovida por la derecha. Para Wilkins, estas afirmaciones buscan desviar la atención de las críticas hacia la estrategia de seguridad del gobierno capitalino.

PUEDES VER: México e Italia refuerzan alianza contra el crimen organizado y estrechan cooperación comercial

Acusaciones de politización por parte de Morena

Wilkins, conocida por su postura crítica hacia la administración de la Cuarta Transformación, compartió un fragmento de la participación de Fernández Noroña, donde el senador elogió la labor de Guzmán y Muñoz.

La actriz acusó al legislador de utilizar el asesinato para fortalecer su discurso político. "Usan hasta a sus muertos para enriquecer su discurso. Son miserables, no respetan nada, ni el dolor, ni el momento, nada. Adaptan todo a su beneficio. Ahora intentan integrar dos niños héroes más. No, no se confundan, Ximena y Pepe no dieron su vida por México, los ASESINARON", expresó Wilkins en su publicación.

Investigación bajo protocolo de feminicidio en México

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el asesinato de Ximena Guzmán se investiga bajo el protocolo de feminicidio. Esta decisión subraya la gravedad del crimen y la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

Además, el periodista Carlos Jiménez, conocido como 'El C4', difundió videos de una cámara de seguridad que muestran a un motociclista en el lugar del crimen una semana antes del asesinato.

PUEDES VER: Claudia Sheinbaum afirma que Donald Trump reconoce que hay tráfico de armas proveniente de EEUU

Reacciones en redes sociales

Las declaraciones de Wilkins generaron diversas reacciones en redes sociales. Con más de 500 mil seguidores, la actriz recibió apoyo de quienes coinciden con su postura crítica hacia la politización del crimen. Sin embargo, también enfrentó cuestionamientos de quienes defienden la estrategia de seguridad del gobierno y consideran que sus comentarios son inapropiados en este contexto .