La tecnología a su servicio para alquilar habitaciones a viajeros

La tecnología avanza día a día a pasos gigantescos y el acceso a ella ha permitido desarrollar interesantes negocios que se pueden manejar desde casa. La creación de plataformas web cuyo fin es informar a personas que están de paso por su ciudad acerca de habitaciones disponibles en casas y hoteles a precios módicos en todas partes del mundo.

Las nuevas formas de viajar obligan a desarrollar nuevas formas de hospedaje, quizás más económicos y confortables que los servicios que dan algunos hoteles. Para empezar con este negocio es necesario tener habitaciones o departamentos disponibles, acondicionarlos con muebles y electrodomésticos necesarios para que la estadía del viajero sea placentera.

¿Cómo funcionan?

La internet hace posible alquilar sus espacios a nivel mundial a través de páginas como Booking o Airbnb o Expedia, Sólo necesita registrar su alojamiento, llenar algunos datos, determinar el tipo de hospedaje y colocar las mejores fotos, colocar los precios y listo, con algunos requisitos propios de cada portal

En resumen, este tipo de alquileres se concentra en las propiedades independientes, no hay tarifa de reserva. Los costos y condiciones de alquiler son determinados por el propietario, por ejemplo que no aceptan tarjetas de crédito, puede que las habitaciones no tengan entrada independiente, entre otros