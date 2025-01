Resultados Lotería de Boyacá EN VIVO hoy 18 de enero 2025: número ganador y qué jugó

El tan anticipado sorteo final de la Lotería de Boyacá se llevará a cabo hoy, 18 de enero de 2025, generando gran expectativa en Colombia. Este evento no solo ofrece la posibilidad de obtener el premio mayor, sino también otros atractivos desembolsos como el Optimismo. Si has adquirido un boleto, no olvides seguir la transmisión en vivo y la cobertura especial de La República para conocer los números ganadores.

La Lotería de Boyacá ha realizado su último sorteo, y los resultados ya están disponibles para que los jugadores puedan verificar sus boletos. Esta es una excelente oportunidad para que revises si has sido uno de los afortunados ganadores. No dejes pasar la ocasión de conocer si la suerte ha estado contigo en esta ocasión. Consulta los resultados en vivo y mantente al tanto de las novedades de la lotería.

Lotería de Boyacá EN VIVO HOY: resultados del 18 de enero