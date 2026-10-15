ENTREVISTA Luz Pacheco Zerga | Perfiles de la Justicia
La vicepresidenta del Tribunal Constitucional aborda su labor y los retos de la justicia en el Perú en una entrevista especial.
ENTREVISTA Luz Pacheco Zerga | Perfiles de la Justicia
La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Zerga, conversa sobre su labor y los retos de la justicia en el Perú.
Conoce sus declaraciones en esta entrevista.
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