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Lambayeque: investigan suplantación de identidad de juez para solicitar dinero

Terceros se presentarían como el magistrado para ofrecer supuestas intervenciones en procesos judiciales y requerir depósitos de dinero a ciudadanos.

Investigan suplantación de identidad de juez de la Corte de Lambayeque. Foto: difusión.
Investigan suplantación de identidad de juez de la Corte de Lambayeque. Foto: difusión.
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Una grave afectación a la identidad y credibilidad de un magistrado de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque fue detectada luego de que personas ajenas a la institución comenzaran a utilizar su nombre para contactar a ciudadanos y realizar supuestas gestiones relacionadas con procesos judiciales.

Se trata del juez titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Víctor Adolfo Torres Sánchez, cuya identidad viene siendo utilizada por terceros que, mediante comunicaciones telefónicas, se presentan como el magistrado y realizan ofrecimientos vinculados a supuestas intervenciones ante el Poder Judicial y otras instituciones.

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Los responsables incluso han empleado el nombre del juez para requerir depósitos de dinero, generando una situación que no solo podría perjudicar económicamente a los ciudadanos contactados, sino que además está comprometiendo indebidamente la imagen, honorabilidad y credibilidad vinculadas al ejercicio de la función jurisdiccional.

Frente a esta situación, el magistrado puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público, que actualmente desarrolla las diligencias correspondientes para determinar quiénes se encuentran detrás de esta modalidad y establecer las responsabilidades conforme a ley.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque hace un llamado a la ciudadanía a no atender ni realizar pagos ante personas que aseguren actuar en nombre de un juez o servidor judicial, especialmente cuando ofrezcan intervenir en procesos, favorecer a alguna de las partes o gestionar situaciones a cambio de dinero.

Asimismo, se precisa que ningún magistrado de la Corte de Lambayeque solicita pagos personales para intervenir en procesos judiciales. Cualquier requerimiento de esta naturaleza debe ser considerado irregular y puesto inmediatamente en conocimiento de las autoridades competentes.

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La institución advierte que las personas inescrupulosas que sean identificadas como responsables de este tipo de actos serán puestas a disposición de las autoridades correspondientes y, de determinarse su responsabilidad, serán sancionadas conforme a ley, con todo el rigor que corresponda.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con una administración de justicia basada en la independencia, imparcialidad, integridad y honestidad, y rechaza todo acto que pretenda utilizar el nombre de sus magistrados para engañar a la ciudadanía, obtener beneficios económicos indebidos o afectar la confianza en la función jurisdiccional.

La institución exhorta a la ciudadanía a mantenerse alerta y denunciar oportunamente cualquier comunicación sospechosa que involucre el nombre de magistrados o servidores judiciales.

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