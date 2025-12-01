HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Judicialidad

Corte de La Libertad fortalece conocimientos sobre el servicio de justicia de maestrandos del Centro de Altos Estudios Nacionales

Cecilia León Velásquez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, recibió a estudiantes de la LXXV Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en Trujillo.

La visita académica incluyó un recorrido por la historia de la primera Corte del Perú republicano y los procesos judiciales en la región. Fuente: Difusión.
La visita académica incluyó un recorrido por la historia de la primera Corte del Perú republicano y los procesos judiciales en la región. Fuente: Difusión.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, recibió a la delegación de estudiantes de la LXXV (75º) Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional, del Centro de Altos Estudios Nacionales, quienes llegaron a Trujillo para conocer la realidad situacional y el funcionamiento del sistema judicial en la región.

En el marco de esta visita académica, la titular Cecilia León agradeció a la comitiva por considerar a la Corte de La Libertad como un referente en la administración de justicia. Esto no solo permite el fortalecimiento de sus capacidades, sino también enriquece la visión integral del servicio que se ofrece a la ciudadanía.

La delegación, conformada por 17 profesionales de la Policía Nacional y el Ejército de Perú, así como de Brasil y China, conoció parte de la historia de la primera Corte del Perú republicano, así como las dinámicas de los procesos judiciales y la atención de los casos penales, de familia y laborales, en la Unidad de Flagrancia de Trujillo y en la sede judicial de Natasha Alta, respectivamente.

Al finalizar su recorrido, la presidenta León Velásquez les mostró el trabajo extramuros que se desarrolla para acercar el servicio a la población, a través de la Comisión de Acceso a la Justicia, reafirmando el compromiso del Poder Judicial para la implementación de mecanismos que acorten las brechas entre la ciudadanía y la administración de justicia. Asimismo, entregó diplomas a cada uno de los pasantes por su participación.

Por su parte, el general (r) Ricardo Domínguez Pasco, jefe de la delegación visitante, expresó su agradecimiento por la información brindada por la Corte de La Libertad, la cual no solo les permitió cumplir con sus objetivos de su aprendizaje sino también contribuirá en los trabajos de investigación que vienen desarrollando los estudiantes de la maestría.

Además, felicitó el trabajo que se realiza en la Unidad de Flagrancia de Trujillo, donde, gracias a la interoperabilidad de las instituciones vinculadas en la tramitación de los delitos flagrantes, se garantiza una respuesta célere a los usuarios.

Notas relacionadas
Presidenta de la Corte de La Libertad gestionará implementación del Eje y Mesa de Partes en la Unidad de Flagrancia de Trujillo

Presidenta de la Corte de La Libertad gestionará implementación del Eje y Mesa de Partes en la Unidad de Flagrancia de Trujillo

LEER MÁS
Presidenta de la Corte reafirma su compromiso con el cuidado de la salud de la familia judicial

Presidenta de la Corte reafirma su compromiso con el cuidado de la salud de la familia judicial

LEER MÁS
Corte de La Libertad se suma a la Campaña Nacional contra la Trata de Personas

Corte de La Libertad se suma a la Campaña Nacional contra la Trata de Personas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

LEER MÁS
CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

LEER MÁS
San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de La Libertad inaugura Laboratorio de Química y Toxicología de la Unidad de Flagrancia de Trujillo

Corte Superior de Justicia de La Libertad inaugura Laboratorio de Química y Toxicología de la Unidad de Flagrancia de Trujillo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Judicialidad

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025