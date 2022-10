Horóscopo de hoy y predicciones acertadas del miércoles 12 de octubre para cada signo del zodiaco

Revisa el horóscopo de hoy, 12 de octubre, y también las predicciones de ayer, 11 de octubre. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRO, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, miércoles 12 de octubre del 2022

ARIES (marzo 21-abril 20)

Esa labor que pensaste culminar rápidamente se dilatará más de lo que imaginas. Es posible que culmines por la noche, con agotamiento físico y mental. No abuses de tu energía y descansa.

TAURO (abril 21-mayo 21)

Tienes que llegar a un acuerdo económico, pero no estás cediendo y esto podría llevarte a perder la oportunidad, cuidado. En lo sentimental, escucha a esa persona y resolverán sus problemas.

GÉMINIS (mayo 22-junio 21)

Esa actividad que iniciaste con mucho amor y pasión ha llegado a su fin. Ahora estás cerrando un ciclo que, a pesar de generarte penas, representará la llegada de nuevas y mejores oportunidades.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Te sentirás satisfecho con los resultados de tu labor. Es posible que asistas a un evento donde conocerás a personas que serán clave para el desarrollo de tus proyectos profesionales. Aprovéchalo.

LEO (julio 22-agosto 23)

Las cosas no saldrán como inicialmente las habías planificado, pero no pierdas la paciencia ni des por perdido todo. Si te concentras y actúas con estrategia resolverás cualquier inconveniente.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Ya no cuentas con ese compañero que resultaba indispensable para tu labor y esto te hace dudar de tu capacidad para tomar decisiones. Confía en tu habilidad y experiencia, resaltarás.

LIBRA (septiembre 24- octubre 23)

Cuida la relación que tienes con el entorno. Estás peleando constantemente y esto complica llegar a un acuerdo donde todos puedan colaborar para lograr las metas. Reflexiona y cambia.

ESCORPIO (octubre 24-noviembre 22)

Estás tentado a hacer cosas que sabes no son las correctas. No te dejes llevar por tus ideas y trata de tomar distancia de todo lo que no te conviene. Especialmente en la vida sentimental.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Ya tienes en claro como lograrás tus objetivos, pero te hace falta herramientas o asesoría. Hoy buscarás el apoyo de una persona que sabrá orientarte. Sigue cada una de sus indicaciones.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Quieres romper con la rutina y dedicarte a algo diferente. Esto podría hacer que te impulses de manera precipitada a cualquier opción. Contrólate, aún no es el tiempo para cambiar.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Estás a la expectativa de respuestas y estás llegarán. Se anunciará el inicio de un proyecto laboral que traerá crecimiento y éxito. En lo sentimental, estás por vivir una nueva relación.

PISCIS (20 de febrero-marzo 20)

Es posible que trabajes con alguien que imponga las reglas y esto generaría incomodidades. No lo permitas y no tendrá otra opción que aceptar lo que determine el grupo laboral.