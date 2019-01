Horóscopo de hoy: miércoles 23 de enero del 2019 por Jhan Sandoval

Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, miércoles 23 de enero del 2019. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

Recuerda que puedes leer la predicción diaria del horóscopo, correspondiente al día de ayer 22 de enero del 2019 por Jhan Sandoval. Las mejores predicciones para tu futuro las encontrarás en esta nota.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según tu fecha de nacimiento y astro?

Solo debes relacionar tu día y mes de nacimiento en la siguiente lista para descubrir cómo afrontar el futuro de acuerdo a tu signo zodiacal:

- Aries: 21 de marzo – 20 de abril - Astro: Marte & Plutón

Te sentirás muy satisfecho debido a un objetivo que logras alcanzar. Momento para reconocimientos. Es posible que tu intuición no te falle y estés deduciendo algunas situaciones de esa persona.

- Tauro: 21 de abril – 21 de mayo - Astro: Venus & Tierra

Te dispondrás a resolver un asunto que es posible que no sea muy grato, pero que precisa tu atención. Estarías perdiendo la confianza en esa persona debido a una mejor comprensión de su personalidad.

- Géminis: 22 de mayo – 21 de junio - Astro: Mercurio

Un ascenso o la capacidad de salir de una etapa de estancamiento será lo principal en esta jornada. Te sentirás muy atraído hacia alguien que podría ser transitorio en tu vida. No especules.

- Cáncer: 22 de junio – 23 de julio - Astro: Luna

Tus esfuerzos por equilibrar tu economía podrían ser inútiles si no cambias algunas rutinas que te lo impiden. Estarías tomando solo tus puntos de vista con respecto a tu relación sentimental.

- Leo: 24 de julio – 23 de agosto - Astro: Sol.

Es importante que no pierdas la perspectiva debido a situaciones que demoran en funcionar. Alguien busca seducirte pero tu tendencia será a dejarte llevar por la pasión sin involucrarte.

- Virgo: 24 de agosto – 22 de septiembre - Astro: Mercurio

Es posible que te sientas entre la espada y la pared debido a una situación laboral que no es la mejor. Planifica los cambios que empezarás a dar a nivel personal y profesional. Analiza todos los caminos.

- Libra: 24 de septiembre – 22 de octubre - Astro: Venus

Te estarías proyectando hacia mejores cosas, pero te falta la confianza para empezar aquello que deseas. Busca mayor claridad en tu interior antes de decir algo que no sientas con seguridad.

- Escorpio - 23 de octubre - 22 de noviembre - Astro: Plutón & Marte

Tu tendencia será a conservar lo que has logrado y no ponerlo en riesgo bajo ninguna circunstancia. Esa persona buscará la confrontación como manera de llamar tu atención. Actúa con madurez.

- Sagitario - 23 de noviembre - 21 de diciembre - Astro: Júpiter

Podría surgir un nuevo proyecto que te entusiasme, pero debes observar los detalles. Algo no sería lo que parece. Evita problemas por algunos excesos que cometerías.

- Capricornio - 22 de diciembre - 19 de enero - Astro: Saturno

Tendrás muchas dudas con respecto a continuar o no con una labor que venias desarrollando. Esa persona aún sigue en tu mente y no sabrás cómo actuar, ni cómo recuperarla.

- Acuario - 20 de enero y 19 de febrero - Astro: Urano & Saturno

Momento de mucha complicidad con un compañero o socio de labores. Buenos resultados. Te sentirás muy atraído por alguien que ha conquistado tu corazón. La química se expresará.

- Piscis - 20 de febrero - 20 de marzo - Neptuno / Júpiter

Intentarás demostrar que las dificultades que te rodean no afectan tu estado de ánimo, pero no es así. Deja de pensar en una misma situación, te estaría cargando energéticamente. No es sano.

