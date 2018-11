Mirar el Horóscopo de hoy: lunes 19 de noviembre del 2018 por Jhan Sandoval

Mirar todas las predicciones para el horóscopo de hoy, lunes 19 de noviembre del 2018. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

No se olviden de leer la predicción diaria del horóscopo, correspondiente al domingo 18 de noviembre del 2018 por Jhan Sandoval. Las mejores predicciones para el amor y trabajo las encontrarás en esta nota.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según tu fecha de nacimiento y astro?

Solo debes relacionar tu día y mes de nacimiento en la siguiente lista para descubrir cómo afrontar el futuro de acuerdo a tu signo zodiacal:

- Aries: 21 de marzo – 20 de abril - Astro: Marte & Plutón

Es tiempo de buscar nuevas ideas que te den esa motivación que te está faltando en lo laboral. Disfrutarás de la tranquilidad emocional que estar solo te permite. Evitarás apresurarte con las personas.

- Tauro: 21 de abril – 21 de mayo - Astro: Venus & Tierra

Te embarcarás en un nuevo proyecto que te permita mantener los que ya tienes. Conseguirás el éxito. Esa persona insistirá en otra oportunidad a tu lado. Esta vez serás más realista.

- Géminis: 22 de mayo – 21 de junio - Astro: Mercurio

No permitirás que la competencia logre quitarte el sitial que has alcanzado. Tu experiencia será determinante. Te reconcilias con una persona en la que ya no confiarás como antes.

- Cáncer: 22 de junio – 23 de julio - Astro: Luna

Termina una etapa de inestabilidad en el ámbito material. Busca la asesoría indicada para ello. Dejas de lado aquello que te ha estado haciendo sentir mal con respecto a tus emociones.

- Leo: 24 de julio – 23 de agosto - Astro: Sol.

Es importante que este día tengas un especial control sobre tus palabras. Podrías reaccionar de manera impulsiva. A pesar de la situación, buscarás recuperar la confianza de esa persona.

- Virgo: 24 de agosto – 22 de septiembre - Astro: Mercurio

Algo podría cambiar de manera inesperada en el plano laboral y es mejor que busques aliados. Estarías confiando en una persona que está más preocupada por sí misma que por alguien más.

- Libra: 24 de septiembre – 22 de octubre - Astro: Venus

Tomarás el control de un proyecto gracias a la seguridad que demuestres al entorno. Consolidación. Te sentirás especialmente atraído hacia una figura que parece saber lo que quiere.

- Escorpio - 23 de octubre - 22 de noviembre - Astro: Plutón & Marte

Precisas de sacar mayor rentabilidad sobre tus labores. Es tiempo de mirar con mayor objetividad. No te sentirás bien en tu situación sentimental actual. Deja el orgullo y toma la iniciativa.

- Sagitario - 23 de noviembre - 21 de diciembre - Astro: Júpiter

Es importante que demuestres diplomacia con el entorno laboral que te rodea. Estarían evaluándote. Sentirás una mayor compenetración en tu relación de pareja. Compromiso.

- Capricornio - 22 de diciembre - 19 de enero - Astro: Saturno

Sales de una situación de limitaciones que no te permitía resolver asuntos pendientes. Estarías imaginando demasiado, pero es importante que tengas mayor claridad incluso con tus sentimientos.

- Acuario - 20 de enero y 19 de febrero - Astro: Urano & Saturno

Te sentirás en medio de una situación que no tiene salida. Cuando en realidad es como lo estás viendo. Momento para dejarse llevar y explotar esa sensualidad que venías evitando.

- Piscis - 20 de febrero - 20 de marzo - Neptuno / Júpiter

Tendrás que decidir de qué lado estar frente a un conflicto que no aceptará medias tintas. Tomarás algunas determinaciones que te alejarán de alguien poco estable a nivel sentimental.

¿Cómo saber cuál es mi signo en el horóscopo chino según tu signo del zodiaco?