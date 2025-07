Un nuevo caso de feminicidio resuena en Washington luego que Willie James McCoo asesinó cruelmente a su pareja, Kiara Sewell. El hombre de 55 años enfrenta acusaciones de asesinato por apuñalamiento contra la víctima de 31 años.

El 15 de junio, las autoridades policiales respondieron al trágico suceso a las 12:00 p. m. tras encontrar el cadáver de Sewell con signos de trauma en un apartamento en la cuadra 900 de la calle 143 Norte.

Kiara Sewell de 31 años y pareja de Willie James McCoo. Fuente: GoFundMe

¿Cómo ocurrió el asesinato de Kiara Sewell en Washington?

Las investigaciones del asesinato señalaron que Willie James McCoo y Kiara Sewell fueron vistos en videos de vigilancia entrando y saliendo de un edificio los días 8 y 9 de junio, según el informe policial. Sin embargo, la única persona en que apareció después en esas imágenes fue McCoo.

Incluso, en las grabaciones, se puede evidenciar como el hombre carga unas bolsas de lona y basura previamente al descubrimiento del cuerpo, y posterior detención del acusado. Se estima que la víctima falleció el 10 de junio, indico un forense.

¿Qué consecuencias legales afronta Willie James McCoo en EE.UU.?

La policía arrestó a Willie James McCoo el día lunes con acusaciones por asesinato de primer grado y fue llevado al Centro Correccional del Condado de King bajo una fianza de US$ 4 millones. No obstante, este no es su primer caso de agresión contra una mujer.

El pasado otoño, McCoo fue liberado tras estar casi 20 años en prisión por agredir a una mujer con un cuchillo al momento de dormir, según KOMO. En un inicio, la pena era de 28 años, pero le rebajaron 8 años de pena por una ley estatal de posesión de drogas que fue consideraba como inconstitucional por la Corte Suprema de Washington.

La familia de la víctima desaprueba a las autoridades

En unas declaraciones al medio KING, Sekou Forrester, tio de Kiara Sewell, afirmó que la familia está completamente defraudada por el accionar del sistema judicial. Mientras, la madre de la víctima exigió que McCoo se "pudra" en prisión por el asesinato a su hija, que era madre de 4 hijos.

Por otro lado, se lleva realizando una colecta para colaborar con la familia de Kiara en la página GoFundMe con una meta de US$5.000. Hasta el momento se lleva recolectando US$810.