Gianella Santos está cumpliendo uno de sus mayores sueños: estudiar una maestría en Estados Unidos. Esa meta parecía desvanecerse, como el humo de una fogata, cuando la joven peruana no pudo conseguir la visa americana en un primer intento.

Ella estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Terminó la carrera profesional en 2022 y, después de obtener el bachillerato, comenzó a aprender inglés para conseguir mejores oportunidades en Estados Unidos.

Peruana viajó a Estados Unidos antes de estudiar en Miami

Santos postuló al Work and Travel antes de estudiar una maestría en Miami. El Gobierno de Estados Unidos diseñó este programa de intercambio cultural para que, mediante la Visa J1, ciertos jóvenes puedan viajar y trabajar durante las vacaciones de verano.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la Visa J1 permite a los extranjeros enseñar, impartir conferencias, estudiar, realizar investigaciones, recibir capacitación, demostrar habilidades especiales o recibir formación médica de posgrado.

Precisamente, la joven peruana obtuvo la Visa J1 para cumplir uno de los requisitos del Work and Travel. Ella viajó a Denver (Colorado) y trabajó en un buffet de comida. Estuvo entre diciembre de 2023 y marzo de 2024. "Quería experimentar cómo era vivir en Estados Unidos", confesó a La República.

Cuando terminó el Work and Travel, regresó al Perú. "No podía quedarme como ilegal", reconoció. Sabía muy bien que si era deportada por los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no podría retornar a Estados Unidos para estudiar una maestría relacionada con el mundo del periodismo.

Peruana estudia maestría en San Ignacio University

Gianella Santos regresó del Work and Travel y comenzó a tramitar la visa de turismo. Pero la embajada de Estados Unidos en Perú rechazó la solicitud de la joven. En diciembre de 2024 regresó al consulado para solicitar la Visa F1, con la intención de ir a Miami a estudiar una maestría en San Ignacio University.

Este documento, según USCIS, permite a los extranjeros entrar en Estados Unidos en calidad de estudiante a tiempo completo para estudiar en algún instituto o universidad, así como participar en seminarios, talleres o conservatorios.

"Tuvieron dudas porque en el sistema aparecía que me habían negado una visa", relató. Desde ese momento, la joven peruana contó que respondió diversas preguntas y dudas de las autoridades. "Ellos pensaron que quería quedarme sí o sí en Estados Unidos", expresó.

Luego recibió un papel rosa y se preguntó qué significaba ese documento. "Eso significaba que iban a investigar mi caso", detalló. El proceso quedó en espera. Después de siete días, recibió un correo electrónico en el que se anunciaba la aprobación de la Visa F1 por cinco años. En enero de 2025 viajó a Miami (Florida) para iniciar la maestría en San Ignacio University.

Importa ropa de Estados Unidos a Perú para pagar la maestría

Tras quedar embarazada, la joven peruana tomó la decisión de crear una microempresa llamada 'Nena Shopper', porque no podía trabajar legalmente en Florida con la Visa F1.

"En Estados Unidos es un plus vender productos de marca a menos precio. Y en Perú no podía conseguir productos de marca a menos precio porque todo está muy caro", alegó Santos.

Ella compra e importa ropa, perfumes, zapatillas, ropa interior o vitaminas que ayudan a prevenir el envejecimiento. Consigue esos productos en outlets de Marshall, Burlington. Cada pedido llega al Perú, donde la mamá de Santos recoge las importaciones y realiza las entregas.