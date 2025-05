Familia acusa a ICE de allanar su casa, llevarse sus pertenencias y sacarlas en ropa interior: ''Somos ciudadanas''

Una familia en Oklahoma denunció que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irrumpieron en su vivienda con una orden errónea, les sacaron a la fuerza y les mantuvieron afuera con escasa ropa mientras registraban la casa. El operativo, que se llevó a cabo en la madrugada, dejó a la familia en estado de miedo y confusión, pues aseguran tener la ciudadanía estadounidense.

La madre, identificada con el seudónimo de Marisa, indicó que los agentes la obligaron a ella y a sus 3 hijas a salir de su hogar en ropa interior. A pesar de que los nombres en la orden de registro no coincidían con los de nadie en la familia, las autoridades se llevaron sus celulares, computadoras y ahorros. El padre no se encontraba presente, ya que la familia se mudó recientemente desde Maryland.

Según la familia, cerca de 20 agentes armados ingresaron a su hogar en Oklahoma City con gritos y armas desenfundadas, sin explicar claramente el motivo del operativo. Una madre y sus 3 hijas, quienes serían ciudadanas americanas, fueron obligadas a salir de la casa en ropa interior. Ellas afirmaron al medio KFOR que no se les permitió vestirse ni hacer preguntas. Inicialmente, la madre pensó que se trataba de criminales, o de un secuestro, pero luego los agentes se habrían identificado como oficiales del ICE y del FBI.

“Querían que me cambiara frente a todos ellos, entre todos ellos”, dijo la ciudadana. “Mi esposo ni siquiera ha visto a mi hija en ropa interior, su propio padre, porque es respetuoso. La tienen ahí afuera, una menor, en su ropa interior”, expresó la madre. También dijo que, tras el cateo, los agentes se marcharon sin disculpas ni explicaciones, además de dejar la vivienda desordenada y sin devolver los objetos incautados, entre ellos dinero en efectivo, computadores y celulares.

“Uno de ellos dijo: ‘Sé que fue un poco duro esta mañana’”, contó la agraviada. “Fue tan denigrante. Que le hagas todo esto a una familia, a mujeres, a tus conciudadanos. ¿Y fue un poco duro? Literalmente me traumatizaste a mí y a mis hijas de por vida. Vamos a tener que buscar ayuda o superar esto de alguna manera.”

ICE estaba buscando a otras personas en la dirección de Oklahoma

Un portavoz de ICE indicó que los agentes estaban ejecutando una orden de registro para esa dirección según su base de datos. Si bien se tenía la orden, los nombres en el registro pertenecen a personas que ya no viven allí. Según el testimonio de la madre, desconoce a quienes ICE buscaba y la familia nunca ha tenido contacto con ellos, tras mudarse recientemente desde Maryland. El padre se iba a unir a ellas el fin de semana de los hechos.

Agregó: “Dije que se llevaron mi teléfono. No tenemos dinero. Acabo de mudarme aquí”, dijo la madre. “Tengo que alimentar a mis hijos. Voy a necesitar dinero para gasolina. Necesito poder moverme. ¿Cómo me dejan así? Como un perro abandonado.” 'Marisa', como se le identificó por su seguridad, relató: “Seguí suplicando. Seguí diciéndoles que no éramos criminales. Nos estaban tratando como criminales. Estábamos aquí solos. No hicimos nada”. La familia pide que les devuelvan sus pertenencias y que se investiguen los actos de ICE.

Por su parte, un alto funcionario del DHS afirmó a The Independent: “El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estaba llevando a cabo un allanamiento autorizado por un tribunal en el marco de una investigación de tráfico de personas a gran escala. El caso fue aceptado para su enjuiciamiento federal en el Distrito Norte de Oklahoma”.

“En última instancia, fue una operación exitosa”, dijo Tricia McLaughlin, subsecretaria de asuntos públicos del DHS a NPR. “Desafortunadamente, la orden que el tribunal emitió fue para una casa que los objetivos se habían mudado dos semanas antes, por lo que obviamente no era una situación ideal”. Por último, la funcionaria aseguró que se llevaría a cabo investigaciones internas para garantizar que no ocurran acciones similares.