Quién es Isabela Merced, la actriz peruana que brilla como Dina en la segunda temporada de 'The Last of Us' en HBO

La nueva temporada de 'The Last of Us' presenta a Dina, un personaje fundamental en la historia de Ellie, interpretado por la actriz peruano-estadounidense Isabela Merced. Este nuevo capítulo de la adaptación de MAX se adentra en la complejidad emocional de sus protagonistas, destacando la importancia de su relación en un mundo post apocalíptico.

Dina, proveniente del videojuego de Naughty Dog llamado “The Last of Us Part II”, se convierte en un elemento trascendental en la narrativa, aportando no solo un interés amoroso para Ellie, sino también un soporte emocional en medio de la adversidad. Su carácter alegre y fuerte contrasta con el entorno sombrío que las rodea.

¿Quién es Dina, personaje interpretado por Isabela Merced?

Dina es una joven que forma parte de la comunidad de Jackson, donde vive junto a Ellie, Tommy y Joel. Su personalidad vibrante y su valentía la destacan en un mundo marcado por la infección fúngica denominada Cordyceps. Dina se ha convertido en el interés amoroso de Ellie, lo que representa un punto de inflexión en la evolución emocional de la protagonista. Además de su papel romántico, Dina es una guerrera capaz de luchar y tomar decisiones difíciles, ofreciendo un espacio seguro para que Ellie explore su identidad en un entorno violento.

La conexión con Ellie es uno de los ejes centrales de la serie y, por ende, de la segunda temporada. Su vínculo se construye de manera gradual, entre bromas y confidencias, hasta transformarse en una relación profunda que se verá puesta a prueba por la tragedia y los dilemas morales del mundo en el que habitan. Dina no solo actúa como soporte emocional para la protagonista, sino que también se convierte en una compañera de aventura.

Isabela Merced, la actriz detrás de Dina

Isabela Merced, hija de la peruana Katherine Pizarro, ha sido elegida por HBO para interpretar a Dina. Con raíces peruanas y estadounidenses, Merced se ha consolidado como una de las jóvenes actrices más prometedoras de su generación, destacando su fuerte presencia latina en Hollywood.

Entre las películas más taquilleras que ha protagonizado se encuentran: 'Transformers, el último caballero' (2017); 'Familia al instante' (2018); 'Dora y la ciudad perdida' (2019); 'Madame Web' (2024) y 'Alien: Romulus' (2024)

El futuro de Dina en 'The Last Of Us'

Aunque la serie no ha revelado todos los detalles sobre el arco de Dina, los seguidores del videojuego son conscientes de que su historia estará marcada por la pérdida y el conflicto moral. Dina será fundamental en el desarrollo emocional de Ellie y en las decisiones difíciles que la protagonista deberá enfrentar en su viaje a Seattle.