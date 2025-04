A sus 101 años, Anthony Simone, un veterano del ejército de Estados Unidos, se prepara para conmemorar un hito poco común: celebrar 75 años de matrimonio con su esposa MaryAnn. En una época esta pareja representa una historia de amor verdadera, forjada con paciencia, compromiso y profunda conexión emocional.

Simone, quien sirvió en uno de los conflictos más trascendentales del siglo XX, ha dedicado su existencia a honrar su país y a construir una familia junto a la mujer que considera su gran amor. La historia de ambos, marcada por la resistencia, la lealtad y el afecto mutuo, emociona por su autenticidad y por el mensaje esperanzador que transmite sobre la duración del amor.

Veterano de 101 espera celebrar 75 años de matrimonio

El próximo 6 de mayo, Anthony y MaryAnn Simone celebrarán su aniversario número 75. Él tiene 101 años; ella, 96. Aunque la salud de MaryAnn se ha visto afectada, el lazo que los une permanece firme. Durante la reciente celebración de su cumpleaños, Anthony no dudó en acercarse a su esposa, que yacía en cama, para expresarle lo que aún siente por ella: “Te amo con todo mi corazón y mi alma, y te amaré siempre hasta el día de mi muerte”.

Estas palabras, cargadas de ternura, causaron una sonrisa en MaryAnn, prueba viva de que los afectos sinceros no se desgastan con el tiempo. Anthony Simone no solo ha superado los límites de la longevidad, sino que también ha preservado intacto el vínculo que lo une a su compañera de vida desde 1949. En una entrevista con WPVI, el veterano reflexionó sobre su recorrido vital: “Cuando me casé con ella, mi vida cambió por completo”.

Un amor que nació después de la guerra

Simone fue parte activa del ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, experiencia que lo llevó a participar en la Batalla de las Ardenas y a desempeñar funciones de vigilancia en la ciudad de Múnich. Luego de sobrevivir a los horrores del conflicto, regresó a su país y encontró una razón para reconstruir su vida: MaryAnn. Con ella formó un hogar sólido, basado en el respeto mutuo y la compañía incondicional.

Su longevidad y trayectoria ejemplar no pasaron desapercibidas. En 2024, la comisionada del condado de Camden, Melinda Kane, le rindió un homenaje público. “Anthony es una persona extraordinaria que sirvió a su país durante uno de los momentos más inciertos de nuestra historia. Hoy, alcanza un hito que muy pocos logran: vivir más de un siglo y mantener una vida plena junto a su familia”, declaró Kane en un comunicado oficial.

El veterano también dejó un mensaje para las nuevas generaciones: “Nunca pensé realmente en la edad. Simplemente vivan la vida como venga”. Con esa reflexión, Anthony Simone resume una existencia marcada por la sencillez, el deber cumplido y el amor eterno.