Un inmigrante mexicano fue arrestado por agentes federales de inmigración mientras llevaba a su hija a la escuela, en el barrio de Azusa, California. La detención ocurrió la mañana del jueves 17 de abril, y fue presenciada por la menor de 14 años, quien narró lo vivido a su madre tras regresar corriendo a casa.

De acuerdo con la esposa, el hombre originario de Puebla, México, fue detenido sin una orden de deportación oficial. Además, el inmigrante no tiene antecedentes criminales, y ha vivido en Estados Unidos desde hace más de 20 años. Su familia teme por su estado migratorio, ya que él fue trasladado a un centro de detención.

Hombre mexicano es arrestado mientras llevaba a su hija a la escuela en Azusa, California

El inmigrante fue interceptado por los agentes cuando se preparaba para conducir su camioneta, acompañado de su menor hija que iba al colegio, como captaron las cámaras de seguridad alrededor de las 7.45 a.m. Al cabo de unos segundos, la esposa del mexicano grabó el momento en el cual las fuerzas del orden subieron al hombre a un auto sedán gris.

La hija del inmigrante regresó a casa corriendo y entre lágrimas, mientras gritaba que alguien se había llevado a su padre. “Mamá, mamá, mi papá… Alguien lo atrapó”. La hija estaba visiblemente afectada y asustada tras lo presenciado.

Según la esposa, también indocumentada, el hombre gritó que los agentes eran de inmigración durante el encuentro. Ella también se cuestionó sobre el arresto: “Él no tenía orden de deportación, no sé por qué se lo llevaron. ¿Por qué se lo llevaron?”. El inmigrante no tiene antecedentes criminales, aunque sí presenta una ofensa de hace una década, por conducir bajo estado de ebriedad.

Hija y esposa del inmigrante mexicano en California presenciaron el arresto

En el vídeo grabado por la esposa del inmigrante, se escucha su llanto y el de su menor hija, en imágenes que han generado indignación por el proceder de las autoridades. La pareja originaria de Puebla, México, llegó a Estados Unidos hace 21 años, en busca de mejores oportunidades. Tienen tres hijos y una nieta.

En el momento de la detención, no quedó claro si se trataba de agentes del ICE o del Departamento de Seguridad Nacional. Por ahora, el futuro del hombre mexicano es incierto, ya que se negó a firmar su orden de deportación y se dijo que será trasladado a un centro de detención de inmigrantes, donde tendrá una audiencia judicial.

La esposa teme por su destino también: “A mí también me pueden deportar, ¿y qué pasará con mis hijos?”. Ella contó que el inmigrante le aconsejó vender el auto familiar en caso lo deportasen, para poder solventar los gastos del hogar.