Tiene 10 años y se graduará con doble título de College en California: niña prodigio busca transferirse a Standford

Mientras otros niños de su edad cursan la primaria, Alisa Perales está próxima a culminar sus estudios superiores. La niña de 10 años pronto hará historia al convertirse en la graduada más joven del Crafton Hills College en California. Alisa obtendrá dos títulos asociados en ciencias y matemáticas. SU GPA o promedio académico roza el 4.0, lo que es muestra de su pasión por el aprendizaje y dedicación al estudio.

Según su padre, desde pequeña, Alisa mostró habilidades extraordinarias para su edad: ya leía libros a los 2 años y a los 5 años resolvía problemas de álgebra. Sin embargo, nunca pensó que su hija se graduaría del College a los 10 años. Ahora, el objetivo de Alisa es enrolarse en la Universidad de Standford, para estudiar ciencias de la computación, y trabajar en el campo de la inteligencia artificial.

Niña prodigio se graduará con doble título en College de California

Alisa ingresó al Crafton Hills College a los 8 años. La niña originaria de San Bernardino, California, se convirtió en una de las alumnas más jóvenes de la institución. “Cuando comencé en Crafton, estaba un poco nerviosa… porque era la primera vez que iba a una escuela pública”, indicó Alisa al medio IE Community News, “pero luego conocí a gente realmente agradable y eso fue de gran ayuda”.

En su tiempo estudiando, ha logrado distintos reconocimientos, y en mayo se graduará con dos títulos en ciencias y matemática. Al respecto de su amor por el aprendizaje, Alisa comentó: “Es muy divertido para mí. Es casi tan divertido como jugar al aire libre, andar en bicicleta o hacer lo que sea. Simplemente disfruto aprendiendo. Hay tantas cosas interesantes por ahí”.

Padre de niña prodigio la educó en casa, y ahora se prepara para ir a Standford

El padre de Alisa, Rafael Perales, la instó a perseguir sus sueños y la educó en casa para proporcionarle una instrucción personalizada. Gracias a una herencia que le permitió quedarse en su hogar con su hija, comenzó a instruirla desde la temprana edad de 1 año. El horario de estudio de Alisa era de 8.00 a.m. a 4.00 p.m., seis días a la semana.

“Ella ha sido un poco diferente toda su vida, pero siempre le he enseñado que no hay nada ahí afuera que no sea capaz de entender”, añadió Rafael. Asimismo, explicó que el horario de estudio no fue una imposición por su parte, sino más bien su manera de apoyar a Alisa: “Antes de que comenzara en Crafton, le expliqué que iba a estar rodeada de muchos niños mayores y eso no parecía intimidarla. (...) No la obligué a cumplir con un cronograma riguroso que le había establecido. Respondí a lo que le gustaba, ayudé a alimentar ese interés y avivé ese fuego. Su interés en la escuela se mantuvo fuerte”.

Ahora, la niña prodigio de 10 años desea transferirse a una universidad prestigiosa, y su opción predilecta sería Standford. Ella busca continuar sus estudios en ciencias de la computación, pues aspira a desarrollarse en la industria de la inteligencia artificial y continuar desafiando los límites de lo que es posible a su corta edad.