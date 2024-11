50 Best Restaurants 2024: Maido se queda con el segundo lugar de los mejores restaurantes de Latinoamérica. Foto: Composición LR/Maido

Este martes 26 de noviembre, en la ciudad de Río de Janeiro, se celebra la duodécima edición de los Latin America’s 50 Best Restaurants, un evento que destaca la diversidad y el talento culinario de la región. En esta ocasión, tres restaurantes peruanos se ubican en el top 10 de estos prestigiosos premios.

Este reconocimiento resalta una vez más la excelencia de la cocina peruana, que continúa captando la atención a nivel mundial. Además, reivindica que la el Perú sigue siendo un destino rico no solo lo cultural sino también por las delicias de sus comidas.

50 Best Restaurants Latin America 2024: Maido ocupa el segundo lugar

Durante el desarrollo de los premios 50 Best Restaurants Latin America 2024, Maido ocupó, el segundo lugar. El restaurante de Mitsuharu Tsumura, conocido como 'Micha' tuvo que competir con el restaurante Don Julio de Argentina quien quedó en primer puesto. Maido es célebre por su propuesta de cocina nikkei, que fusiona tradiciones peruanas y japonesas, destacándose por su innovación y compromiso con la excelencia culinaria. Este reconocimiento reafirma a Perú como un epicentro de la gastronomía mundial y a Maido como un ícono de la cocina de la región.

¿Qué otros resturantes peruanos ocuparon el top 10 de los Latin America’s 50 Best Restaurants?

Asimismo, durante la ceremonia el restaurante peruano Kjolle, bajo el liderazgo de la chef Pía León, ha logrado posicionarse en el cuarto lugar en la edición 2024 de los Latin America’s 50 Best Restaurants. Este reconocimiento se debe a su enfoque distintivo que destaca la rica biodiversidad peruana a través de platos vibrantes e innovadores, lo que lo consolida como un referente destacado en la gastronomía regional.

En esa línea, el restaurante Mérito, situado en Lima, también ha logrado posicionarse en el octavo lugar en la edición 2024 de los Latin America’s 50 Best Restaurants. Este reconocimiento se debe a su enfoque innovador y su destreza para combinar ingredientes locales con técnicas culinarias modernas. Mérito se ha establecido como un punto de referencia en la alta gastronomía de la región.

¿Qué son los premios Latin America’s 50 Best Restaurants

Los Latin America's 50 Best Restaurants son premios anuales que reconocen y celebran la excelencia culinaria en América Latina. Organizados por William Reed Business Media, la misma entidad detrás de "The World's 50 Best Restaurants", estos galardones destacan a los 50 mejores restaurantes de la región, según la votación de más de 300 expertos en gastronomía, incluyendo chefs, críticos y periodistas especializados.

La ceremonia de premiación se lleva a cabo en diferentes ciudades de América Latina, y en 2024, por segundo año consecutivo, se realizó en Río de Janeiro, Brasil. Este evento no solo reconoce a los establecimientos más destacados, sino que también otorga premios especiales, como el de Mejor Chef Femenina.