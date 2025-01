Franco Navarro confirmó que Alianza Lima no fichará a Brian Farioli. Foto: composición LR/AFA

Franco Navarro confirmó que Alianza Lima no fichará a Brian Farioli. Foto: composición LR/AFA

Alianza Lima se encuentra envuelto en una nueva polémica tras el frustrado fichaje del argentino Brian Farioli, quien no estampó su firma en el conjunto victoriano después de no superar los exámenes médicos. Esta situación generó que el exvolante de Colón de Santa Fe saliera al frente para desmentir dicha versión y, de acuerdo a los reportes de la prensa, no descarta demandar al club ante la FIFA.

En medio de este panorama, José Luis Martin, vicepresidente de Colón de Argentina, se pronunció sobre el estado físico de su exfutbolista y evidenció su asombro por el conflicto con los íntimos.

Colón descarta que Farioli esté lesionado

El directivo del elenco rojinegro afirmó que el jugador de 26 años recibió el alta médica y realizó una buena recuperación. Asimismo, remarcó que su departamento médico estuvo en contacto con el de Alianza Lima.

"Brian Farioli fue dado de alto el 27 de diciembre, con una muy buena recuperación que hizo en el club. Es un futbolista muy profesional y, la verdad, fue una sorpresa lo que ocurrió en Perú", mencionó en un inicio en diálogo con TV Perú Deportes.

"Estaba entrenando normalmente, hizo una muy buena recuperación. Fue dado de alta con los controles médicos del club... la resonancia y el informe fue remitido hacia Perú (...). Sé que hubo contacto de nuestro cuerpo médico con el de Alianza Lima. He hablado con nuestros médicos y sé que se comunicaron con el de Alianza Lima, pero no tengo más datos de eso", agregó.

Por otra parte, Martin sostuvo que tenían la intención de renovar con Farioli; sin embargo, no pudieron competir frente a la propuesta de Alianza Lima. "Teníamos el interés de renovarlo, pero cuando apareció la posibilidad de un grande Sudamérica como Alianza Lima, que además va a jugar Copa Libertadores, es comprensible la actitud del jugador", concluyó.

¿Por qué Farioli no fichó por Alianza Lima?

En una reciente entrevista con los medios de comunicación, Franco Navarro, director deportivo de la institución victoriana, reconoció que el cuerpo técnico de Néstor Gorosito había solicitado la incorporación de Brian Farioli, afirmando que se encontraba "en perfectas condiciones". No obstante, los exámenes médicos realizados posteriormente contradijeron esta afirmación, revelando un estado de salud diferente.

"Sabíamos de sus antecedentes. Fue un pedido del comando técnico de Néstor Gorosito y nos manifestaron que estaba en perfectas condiciones, pero el área médica de Alianza Lima después de una exhaustiva y minuciosa revisión, llegó a la conclusión que no está apto para entrenar", explicó.

Farioli demandaría a Alianza Lima ante la FIFA

Ante lo acontecido, se pudo conocer que el mediocampista Brian Farioli no descarta acudir ante la FIFA. "Brian Farioli intimó a Alianza Lima. Pide que se le firme el contrato, pues el jugador aduce estar en perfecto estado clínico. En caso de no hacerlo, en un plazo de 5 días, el argentino indicó que demandará al club ante FIFA por daños y perjuicios", reveló el periodista Marcello Merizalde.