“Así es como yo vivo y así es como yo voy, no me vea como un extraño porque así soy yo. No me juzguen por ser diferente, por pensar distinto a como piensa mucha gente”. Las estrofas del estribillo de la canción Así soy yo, escritas por Raper One, músico y propulsor de la cultura Hip Hop en el Perú, son ahora una esquela para recordarlo tras su fallecimiento el último viernes 15 de enero a causa de la COVID-19.

Alonso Espino Lobatón siempre buscó el camino más difícil, pero satisfactorio al momento de hacer lo que amaba. Eligió el rap, un género musical que a inicios de los 2000 no tenía una buena imagen, y decidió incluir la religión y fe en sus temas. Estos ingredientes fueron al principio una dificultad para su despegue artístico, pero nunca una barrera que no pudo superar.

“Me cerraron muchas puertas, hubo mucha resistencia porque en la iglesia no lo conocían y no lo entendían. En un primer momento pensaban que era lo mismo; sin embargo con el tiempo empezaron a ver que las letras y las actitudes de quienes cantábamos ese género era muy distinto a lo que se conocía a nivel mundial”, contó Raper One en una entrevista al programa Solo Espectáculos TV.

¿Quién fue Raper One?

Hace más de 20 años, Alonso Espino Lobatón fundó Radikal People, una banda de hip hop con fusión de reggae. En 1999, salieron al palestra del panorama del hip hop peruano, con el lanzamiento de su primer disco Dejando huellas.

Hasta la fecha produjeron 19 trabajos discográficos; entre los que destacan temas como “Firme y adelante”, “Alzo mi voz”, “Así soy yo”, “Está Conmigo”, entre otros. A la par con su carrera musical, Raper One comenzó a realizar labores sociales en barrios donde llevaba su mensaje de fe como pastor.

Colaboró con distintas bandas de hip hop peruano como Rapper Cchool, Callao Cartel y otros artistas nacionales. Una de sus últimos temas más sonados fue un cypher junto a Jota y Blaximental, en el que demostró su talento e imponencia delante del micrófono.

Raper One, el primer gallo del Perú

En 2006 lograría uno de los mayores hitos en su carrera musical. Ese año se organizaba por primera vez la Red Bull Batalla de los Gallos en nuestro país y Raper One era uno de los ocho improvisadores que se dieron cita en el Coliseo Tradición Sandia en Chorrillos en busca del campeonato.

Como contaría diez años después para Red Bull, en un inicio no estaba en sus planes competir. “En realidad yo no iba a participar, porque fui a ver a un amigo que estaba donde se realizaban las audiciones (para la Red Bull). Llegamos y me dijeron “por qué no te inscribes y freestyleas”, así que me metí y clasifiqué”.

El 8 de setiembre de aquel año se desarrolló la final. Raper one llegaba con un estilo distinto y único que lo destacaba entre los demás participantes, apoyándose en sus influencias del reggae para darle más ritmo a sus rimas, algo que en aquellos no era típico y poco visto en las batallas de los gallos.

Arrancó la competencia venciendo a Pedro Mo, en una de las batallas más icónicas de los primeros años del movimiento de freestyle peruano. Luego chocaría con NN en semifinales, en una reñida batalla se de definió tras dos réplicas; en la final se enfrentó contra Django.

En aquel choque ocurriría algo insólito y nunca visto en las competencias de freestyle. Django decidió no terminar su segundo minuto y darle la victoria a Raper one. Alegó que lo consideraba el “único ganador”. Ese día, en la rotonda del coliseo, Alonso Espino Lobatón se convertiría en el primer campeón de la Red Bull Batalla de los Gallos del Perú y con eso consiguió su viaje a Colombia.

Raper One, el hombre orquesta

Si bien Radikal people inició como una agrupación, Raper One tenía el talento para él solo llenar auditorios y dar conciertos, acompañado de una pista musical, una guitarra o un beatbox. En su presentación en la Final de la Red Bull Batalla de los Gallos 2016, quedó demostrado el cariño que se había ganado por parte de la cultura del Hip Hop.

Su deceso el último viernes 15 de enero a causa de la COVID-19 y tras batallar unas semanas contra este mal, fue lamentada por exponentes no solo del rap, sino de otros géneros musicales. El Ministerio de Cultura expresó su pesar por su partida y resaltó su papel como productor, freestyler e ícono del hip hop peruano.

Como dijo Canserbero, “No se muere quien se va, solo se muere el que se olvida”; Raper One, uno de los exponentes más trascendente de la cultura urbana en nuestro país y de la llamada “vieja escuela”, deja un legado musical para recordarlo y mantenerlo en vigencia por muchos años.