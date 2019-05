Sophia Hadjipanteli, la modelo que rompe estereotipos con su uniceja

Sophia Hadjipanteli es la modelo que se ha encargado de romper esterotipos y demostrar que la belleza es más que lo que vemos. Por ello ha creado el #UnibrownMovement que busca poner a la uniceja como la nueva moda.

Aunque el hecho de llevar su uniceja le ha traído más de una crítica, la modelo griega se ha convertido en un símbolo revolucionario por ir rompiendo las reglas establecidas, además de luchar en contra de los estándares de belleza.

La modelo se muestra segura de si misma, de quien es y de como se ve, a ella no le importa el aspecto físico de las personas, es más considera que la belleza tiene que ver con el interior, esto hará que brilles más que con cualquier otra cosa. No importa como te puedes ver, lo verdaderamente importante es lo que transmites y tu actitud para con los demás.

Es una luchadora contra los cánones de belleza, pues para ella estos no deberían existir y el amor propio es lo que debe prevalecer. Y aunque sea difícil lograr la seguridad en sí misma por completo, es un proceso que debemos comenzar cuanto antes.

Sophia siempre trata de dar mensajes que motiven a las personas a ser quien quieran ser, como quieran ser y que no teman a intentar se diferentes, pues debemos sacar a flote todo nuestro talento y potencial para que el mundo nos conozca y sepa de que somos capaces por más difícil que sea la situación que tengamos en frente.

No cabe duda que Sophia Hadjipanteli nos está dando una lección de que no importan como nos veamos, lo que vale es quienes somos, el valor de nuestras acciones y la valentía que tenemos para mostrarnos al mundo tal y como nos queremos. Que lo único importante es como te sientas y que te guste, no es necesario que vayas como el mundo quiere que lo hagas, las decisiones son tuyas al igual que tu amor y seguridad.