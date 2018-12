Tips para utilizar el pantalón blanco sin problemas

Empezamos una nueva estación y una de las más alegres. En esta temporada se lucen los looks más fashion. Muchos de estos están conformados por los pantalones blancos, así que hoy te damos algunos tips para que los uses sin problema.

1. Asegúrate que no se trasluzca

Antes de comprar un jean blanco debes de asegurarte que no sea transparente, pues no todos los pantalones están hechos con las mejores telas. Siempre es necesario que te los pruebes y revises que no estás mostrando más de la cuenta.

2. Presta atención de tu ropa interior

Cuando armes tu outfit y elijas un pantalón blanco, olvídate de usar ropa interior colorida. Recuerda que aunque uses unos jeans muy gruesos, de lejos estos se transparentarán y se notará si usas una trusa rosa, turquesa o negra.

3. ¡Cuidado con tu periodo!

Es muy cierto que todas somos libres de usar la penda que queramos y cuando queramos. Pero para evitar “accidentes”, es mejor que revises tu calendario antes de elegir ponerte unos pantalones blancos.

Cuando estemos con nuestro periodo lo mejor es usar unos jeans negros, así si tenemos algún “accidente” es más fácil disimularlo. Aunque si decides igual usar los pantalones blancos, entonces lleva una casaca o blusa larga que te pueda ayudar a cubrir.

4. Elige bien el lugar donde lo vas a usar

Es cierto que el blanco es el color predilecto para la época de primavera y verano. Pero si vas a pasar una tarde de picnic o a un lugar donde crees que se pueda ensuciar más de la cuenta, es mejor que no lo uses, porque no es lindo tener un outfit sucio.

5. Combínalos con los zapatos correctos

Por lo general, este color se usa en las épocas de calor o brillos solar, así que evita combinarlos con zapatos negros. De preferencia usa tonos neutros o pasteles como el nude, café o rosa bebé. Otro calzado que quedan excelentes con esta prenda son las sandalias.

Si es otoño o invierno, y armas tu look con un pantalón blanco, entonces puedes usar unos botines color camello, para que tengas un outfit fresco.