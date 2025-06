Excelentes noticias para inmigrantes en EEUU: indocumentados pueden evitar el proceso de deportación con este método legal

Telemundo conversó con una inmigrante indocumentada hondureña, llamada Margarita, quien descubrió casualmente el recurso legal que le ayudó a evitar la deportación de Estados Unidos. Previamente, la mujer recibió múltiples advertencias del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para abandonar el país.

Según cuenta Margarita, todo inició tras presentar una moción para reabrir su caso de asilo. Durante su última comparecencia ante la oficina de inmigración en Burlington, Massachusetts, una agente le informó que no era necesario que regrese a Honduras.

¿Cómo evitar la deportación de Estados Unidos?

Tras cinco citas programadas por el USCIS y el rechazo de su solicitud de asilo político, el proceso de deportación se frenó gracias a una moción de reapertura de este último caso.

Este mecanismo legal puede utilizarse cuando surgen nuevas pruebas o circunstancias que justifican la revisión del expediente original. El recurso fue presentado por la organización Centro Presente, especializada en defensa de los derechos de los inmigrantes en EE.UU.

Ayuda legal para inmigrantes en Estados Unidos

Margarita se mostró aliviada tras conocer que su deportación quedaba suspendida. “Fue una sorpresa. Me habían pedido mi pasaporte, y yo lo llevé. La agente me preguntó: ‘¿Ya sabe que no tiene que comprar sus pasajes?’”, relató.

Diversas organizaciones de apoyo jurídico que operan en Estados Unidos brindan asesoría gratuita o de bajo costo a inmigrantes. En este caso, Centro Presente identificó que el caso de Margarita aún tenía opciones legales disponibles, a pesar de que las autoridades migratorias ya habían iniciado el proceso de expulsión. “Para Dios no hay nada imposible. Dios toca el corazón de esas personas, eso le pedí, y eso fue lo que pasó”, expresó alegremente Margarita luego de enterarse que puede quedarse en EE.UU. con sus hijas.