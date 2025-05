Estos modelos de autos comprados en Estados Unidos no pueden ser registrados en México

El gobierno mexicano emitió una lista con los vehículos importados desde EEUU que no pueden ser regularizados. Foto: Composición LR (Freepik)

El gobierno mexicano emitió una lista con los vehículos importados desde EEUU que no pueden ser regularizados. Foto: Composición LR (Freepik)

La importación de vehículos usados desde Estados Unidos es una práctica común en México, especialmente en la frontera norte, donde los autos de segunda mano representan una opción más económica frente a los precios de los modelos nuevos. Sin embargo, no todos los autos que se importan pueden ser regularizados para circular legalmente en el país. El gobierno mexicano ha emitido una lista con los vehículos, comúnmente conocidos como "autos chocolate", que no pueden ser regularizados por diversas razones, como el cumplimiento de las normativas de seguridad vial, mecánica y medioambientales, o por pertenecer a marcas de lujo y deportivos de alto rendimiento.

El objetivo de esta regulación es evitar la comercialización de autos que puedan ser robados, que no cumplan con los estándares establecidos, o que no paguen los impuestos correspondientes. Si bien la importación de vehículos desde Estados Unidos es muy popular, algunos modelos están excluidos de la legalización en México. Aquí te contamos cuáles son estos autos prohibidos y el proceso que debes seguir si planeas regularizar un vehículo en el país.

Modelos de autos que no pueden ser registrados en México

El gobierno mexicano ha elaborado una lista de vehículos que no pueden ser regularizados bajo ninguna circunstancia. Este listado incluye autos deportivos, de lujo y modelos de alto rendimiento, muchos de ellos de marcas reconocidas mundialmente. Entre los vehículos prohibidos para regularizar se encuentran modelos de marcas como Audi, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche y Rolls-Royce, entre otras. Estos autos no cumplen con los requisitos establecidos para su circulación en México y no pueden ser registrados legalmente.

La lista completa de vehículos es la siguiente:

Aston Martin : DB7, DB7 GTA, DB7 Vantage, DB7 Vantage Volante, DB9, DB9 Volante, DBS, Rapide, Rapide S, V12 Vantage, V12 Vanquish, Vanquish Volante, V8 Vantage, V8 Vantage S y DB AR1.

: DB7, DB7 GTA, DB7 Vantage, DB7 Vantage Volante, DB9, DB9 Volante, DBS, Rapide, Rapide S, V12 Vantage, V12 Vanquish, Vanquish Volante, V8 Vantage, V8 Vantage S y DB AR1. Audi : R8.

: R8. Bentley : Arnage, Arnage R, Arnage Red Label, Arnage RL, Arnage T, Azure, Continental, Continental Flying Spur, Continental GT, Continental GT Speed, Continental R, Continental Supersports y Mulsanne.

: Arnage, Arnage R, Arnage Red Label, Arnage RL, Arnage T, Azure, Continental, Continental Flying Spur, Continental GT, Continental GT Speed, Continental R, Continental Supersports y Mulsanne. Dodge : Viper SRT-10 y Viper SRT GTS.

: Viper SRT-10 y Viper SRT GTS. Ferrari : 360, 360F, 456, 458, 550, 575, 575M, 612, California 30, F12 Berlinetta, F-430, FF, Enzo, Ferrari, LaFerrari y Superamerica.

: 360, 360F, 456, 458, 550, 575, 575M, 612, California 30, F12 Berlinetta, F-430, FF, Enzo, Ferrari, LaFerrari y Superamerica. Lamborghini : Aventador LP700-4, Diablo, Gallardo, Gallardo LP550-2, Gallardo LP560-4, Gallardo LP570-4, Huracán, Murciélago, Murciélago LP640, Murciélago LP650-4, Murciélago LP670-4, Maybach 57, Maybach 57S, Maybach 62 y Maybach 62S.

: Aventador LP700-4, Diablo, Gallardo, Gallardo LP550-2, Gallardo LP560-4, Gallardo LP570-4, Huracán, Murciélago, Murciélago LP640, Murciélago LP650-4, Murciélago LP670-4, Maybach 57, Maybach 57S, Maybach 62 y Maybach 62S. Maserati : Cambiocorsa, Ghibli, Gran Turismo, Gran Turismo MC, Gran Turismo Sport, Gran Turismo Convertible, Maserati, Quattroporte, Quattroporte S, Quattroporte Sport y GTS.

: Cambiocorsa, Ghibli, Gran Turismo, Gran Turismo MC, Gran Turismo Sport, Gran Turismo Convertible, Maserati, Quattroporte, Quattroporte S, Quattroporte Sport y GTS. Mercedes-Benz : CL65 Class, G-Class, S Class, SL65, S65, SLS AMG Black y SLS AMG GT.

: CL65 Class, G-Class, S Class, SL65, S65, SLS AMG Black y SLS AMG GT. Morgan : Aero 8.

: Aero 8. Mosler Automotive : Mosler.

: Mosler. Porsche : 911-5 CYL., Boxster-6 CYL., Cayenne, Cayman-6 CYL, Panamera-V6, Panamera-V8, 918 Spyder y Macan.

: 911-5 CYL., Boxster-6 CYL., Cayenne, Cayman-6 CYL, Panamera-V6, Panamera-V8, 918 Spyder y Macan. Rolls-Royce : Corniche, Ghost, Park Ward, Phantom, Phantom Coupe, Silver Seraph y Wraith.

: Corniche, Ghost, Park Ward, Phantom, Phantom Coupe, Silver Seraph y Wraith. Panoz : Esperante.

: Esperante. Zimmer: Golden Spirit.

Estos vehículos están excluidos de la lista de autos que se pueden regularizar, principalmente porque están diseñados para un mercado específico y no cumplen con los estándares técnicos y mecánicos requeridos para su homologación en México. Los autos deportivos de lujo son especialmente difíciles de regularizar debido a las diferencias en las especificaciones de seguridad y emisiones de los motores.

¿Qué hacer si tu auto no está en la lista de "autos chocolate"?

Si el auto que compraste en Estados Unidos no aparece en la lista de vehículos prohibidos, puedes seguir el proceso de regularización correspondiente para legalizarlo en México. Este proceso requiere cumplir con una serie de trámites y presentar varios documentos ante las autoridades competentes.

El primer paso es visitar el sistema electrónico de citas en el portal oficial de regularización de autos. Para poder agendar la cita, necesitarás presentar ciertos documentos como:

CURP del solicitante (Clave Única de Registro de Población).

NIV del vehículo (Número de Identificación Vehicular).

Código postal del estado donde se realizará el trámite.

Correo electrónico para recibir confirmaciones.

Una vez que se haya agendado la cita, deberás presentarte el día señalado con la siguiente documentación:

Título de propiedad o factura del vehículo.

Imagen impresa del NIV.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Manifiesto bajo protesta de decir la verdad.

Comprobante de pago de 2.500 pesos.

Comprobante de cita impresa.

El día de la cita, los funcionarios revisarán los documentos y realizarán la inspección física y mecánica del vehículo. Tras completar este proceso, se te entregará la Constancia de Inscripción Vehicular (CIV) y se colocarán las placas correspondientes al automóvil. También recibirás la tarjeta de circulación y el engomado del vehículo. Este proceso de regularización está disponible solo en 13 estados del país, entre los cuales se incluyen: