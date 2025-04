En un intento por abordar la creciente crisis de personas sin hogar, la ciudad de San José, California, ha lanzado una propuesta que podría marcar un antes y un después en la forma en que se enfrentan los campamentos callejeros. La medida, respaldada por el alcalde Matt Mahan, contempla la posibilidad de arrestar a aquellos que rechacen tres veces una oferta de refugio. Esta política, que se sustenta en un reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, ha desatado un debate sobre sus implicaciones sociales y humanitarias.

La propuesta no solo busca mejorar la calidad de vida de las personas sin hogar, sino también garantizar que los espacios públicos sean utilizados de manera ordenada y segura. A pesar de que la iniciativa tiene un enfoque de intervención, la propuesta está siendo cuestionada por aquellos que creen que podría tener efectos negativos a largo plazo para la reintegración de los afectados.

PUEDES VER: Nueva ley aprobada por Gavin Newsom permite trabajar en California sin la necesidad de tener una licencia de conducir en 2025

¿Por qué San José considera arrestar a personas sin hogar?

La medida de arrestar a personas sin hogar que rechacen refugio nace de la necesidad urgente de combatir el aumento de campamentos en las calles de San José. Con más de 5,400 personas sin techo, la ciudad enfrenta una crisis creciente. El alcalde Mahan ha explicado que la propuesta es una forma de intervenir cuando todas las demás opciones han fracasado, pero solo cuando hay alternativas concretas de alojamiento disponibles.

Un fallo reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos permite a las ciudades sancionar a las personas que duermen en espacios públicos, incluso cuando no hay camas disponibles. En este contexto, San José se distingue de otras ciudades como San Diego y San Francisco, donde las políticas de arresto se aplican sin la garantía de que exista alojamiento para todos. Mahan ha subrayado que su enfoque es diferente: no se trata de castigar, sino de ofrecer una solución cuando otras medidas no logran resultados.

PUEDES VER: Ley firmada por Gavin Newsom en California permite incautar vehículos sin detener al conductor

¿Cómo funcionaría el arresto de personas sin hogar en San José?

Según la propuesta del alcalde, el proceso de arresto solo ocurriría después de que una persona haya rechazado tres veces una oferta formal de refugio. Antes de llegar a este extremo, la persona recibiría advertencias o citaciones. En caso de que se determine que alguien no acepta la ayuda, el caso sería derivado a tribunales de salud conductual, donde se evaluaría si corresponde un tratamiento obligatorio debido a problemas de adicciones o salud mental.

Mahan ha señalado que el objetivo no es penalizar a las personas, sino brindarles una oportunidad de recibir ayuda. "Cuando alguien rechaza un apartamento nuevo, con baño privado y cocina, ya no tenemos herramientas para ayudar", expresó en una entrevista. Esta intervención sería una medida final, y en lugar de ir a la cárcel, los involucrados serían derivados a servicios de salud y tratamiento.

¿Qué tipo de refugios ofrece la ciudad de San José?

San José ha invertido en una infraestructura de refugios diseñada para proporcionar un entorno más parecido al hogar que al albergue tradicional. La ciudad dispone de más de 1,000 camas en diferentes tipos de alojamientos, incluidos pequeños hogares, moteles reacondicionados y áreas para casas rodantes. Además, recientemente inauguró un complejo con 204 unidades, en las que se acepta a personas con mascotas, parejas y pertenencias personales.

Los refugios de San José no exigen sobriedad para ingresar, lo que los hace más accesibles para aquellos que enfrentan problemas de adicción. Además, no imponen límites de permanencia, lo que permite a los residentes quedarse el tiempo necesario hasta encontrar una solución más permanente. Este enfoque, según Mahan, busca ofrecer una alternativa digna a la vida en la calle y dar a las personas sin hogar las herramientas para recuperar su estabilidad.