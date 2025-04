TikTok se mantiene en EEUU: Trump aplaza prohibición y extiende 75 días el plazo para lograr un acuerdo con China

El futuro de TikTok en Estados Unidos sigue siendo incierto, pero este viernes se conoció una nueva decisión de la administración de Donald Trump que otorga un respiro a la plataforma de videos cortos más popular del mundo. La Casa Blanca ha anunciado que la prohibición de TikTok en el país se aplazará por 75 días, otorgando un plazo adicional para que la empresa china ByteDance logre alcanzar un acuerdo con un comprador estadounidense. Esta medida amplía el tiempo que TikTok tiene para solucionar sus problemas legales y cumplir con los requisitos exigidos por la administración Trump.

La extensión del plazo, anunciada por el presidente en su red social Truth Social, se da en un contexto de tensiones comerciales con China y de creciente preocupación por la seguridad de los datos de los usuarios. La compañía, que cuenta con más de 170 millones de usuarios solo en EE. UU., sigue bajo la amenaza de ser prohibida si no llega a un acuerdo que desvincule la aplicación de su control chino.

Donald Trump aplaza la prohibición de TikTok en EE. UU.

En un giro inesperado, Donald Trump ha decidido aplazar la prohibición de TikTok en Estados Unidos por otros 75 días. Esta nueva prórroga da más tiempo para que ByteDance, la compañía matriz de la aplicación, cumpla con las exigencias del gobierno estadounidense. Trump, quien originalmente había dado un ultimátum a la empresa para vender su operación en EE. UU., expresó en sus redes sociales que su administración había logrado avances sustanciales para llegar a una solución. Sin embargo, subrayó que aún quedaban detalles por resolver antes de que el acuerdo pudiera formalizarse.

La prórroga tiene como objetivo permitir que las negociaciones entre ByteDance y un posible comprador estadounidense lleguen a buen puerto. Si no se alcanza una venta o una solución que cumpla con los requisitos de seguridad, el futuro de TikTok en EE. UU. seguiría en riesgo. Sin embargo, esta medida demuestra que el gobierno de Trump está dispuesto a seguir buscando una solución negociada, más allá de las restricciones inmediatas.

Detalles del acuerdo con ByteDance

El acuerdo entre ByteDance y los posibles compradores estadounidenses sigue siendo el tema central de la disputa. La empresa china, que inicialmente afirmó no tener planes de vender TikTok, se ha mantenido en silencio respecto a si está negociando con empresas estadounidenses para una posible venta. A pesar de las dudas, las autoridades estadounidenses insisten en que la venta de la plataforma es una solución viable para garantizar la protección de los datos de los usuarios estadounidenses y mitigar los riesgos de seguridad nacional.

Aunque los detalles del acuerdo aún no se han concretado, las negociaciones apuntan a la venta de una parte significativa de la operación de TikTok en EE. UU., lo que podría garantizar que los datos de los usuarios no sean accesibles para el gobierno chino. La administración Trump ha señalado que el acuerdo debe involucrar a una empresa estadounidense que se encargue de la gestión de la plataforma en el país, asegurando así el cumplimiento de las normativas locales y la protección de la información sensible.

La posición de China y la guerra comercial

El conflicto en torno a TikTok no solo refleja preocupaciones de seguridad, sino que también está enmarcado dentro de las tensiones más amplias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En los últimos días, China ha intensificado sus medidas económicas al imponer aranceles del 34% sobre los productos importados desde Estados Unidos, lo que ha exacerbado las tensiones entre ambas potencias económicas. Mientras tanto, el gobierno de Trump sigue insistiendo en la necesidad de un comercio justo y equilibrado, utilizando los aranceles como una herramienta clave para presionar a China.

Aunque TikTok sigue siendo el principal punto de fricción, la disputa también pone de relieve la competencia por el control de la tecnología y la información en el siglo XXI. El destino de la plataforma dependerá en gran medida de cómo evolucione esta guerra comercial y de la disposición de ambas partes para llegar a un acuerdo que satisfaga tanto los intereses de seguridad nacional de EE. UU. como las expectativas comerciales de China.