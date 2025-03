Licencia de conducir en Texas: contravencional proyecto de ley facilitaría la identificación de inmigrantes en el estado

Texas ha estado en el centro de un debate en torno a un proyecto de ley que podría afectar a los inmigrantes que residen en el estado. Según la Legislatura de Texas, la propuesta, presentada por el senador Mayes Middleton, establece modificaciones en los documentos de identificación, en particular en la licencia de conducir, los certificados de identificación personal y las licencias para portar armas, que se emiten a personas que no son ciudadanas estadounidenses.

La medida busca incluir una distinción visible y clara en los documentos de identificación de los inmigrantes en Texas, pero ha generado reacciones diversas. De acuerdo con la legislación que se está evaluando, la modificación impactaría de manera directa a las personas que no son ciudadanas de los Estados Unidos y que residen en Texas de forma legal.

¿En qué consiste el proyecto de ley SB 449 para modificar la licencia de conducir para inmigrantes en Texas?

El proyecto de ley SB 449, promovido por el senador Mayes Middleton, introduce una serie de cambios en el diseño de los documentos de identificación emitidos por el estado. Según lo informado por la Legislatura de Texas, la licencia de conducir, los certificados de identificación personal y las licencias para portar armas que sean entregadas a personas no ciudadanas de los Estados Unidos tendrán un diseño sustancialmente diferente al de los documentos emitidos a ciudadanos. Esta distinción no solo será visual, sino que también incluirá la palabra "NONCITIZEN" (No ciudadano) en ambos lados de la licencia o certificado.

Las modificaciones en los documentos de identificación se implementarán a partir de septiembre de 2025, con el objetivo de asegurar una identificación más clara y eficiente en Texas.

¿Proyecto de ley SB 449 vulneraría derechos de inmigrantes en Texas?

Las modificaciones propuestas por el proyecto de ley SB 449 en Texas no han pasado desapercibidas, especialmente entre las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. Si bien el objetivo declarado de la medida es mejorar la seguridad y la identificación de los individuos, muchos críticos argumentan que esta propuesta puede representar una vulneración a los derechos fundamentales de las personas no ciudadanas.

Las voces opositoras señalan que esta distinción visual en los documentos podría generar una estigmatización innecesaria de los inmigrantes. De acuerdo con diversos grupos de defensa, etiquetar a las personas con la palabra "NONCITIZEN" de forma prominente podría llevar a situaciones de discriminación y abuso.