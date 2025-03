Real ID en Illinois: el Secretario de Estado con apoyo del congresista 'Chuy' García explican si es necesario solicitarlo

En un esfuerzo por ayudar a los residentes de Illinois a cumplir con la nueva normativa federal, el congresista Jesús “Chuy” García y el secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, han lanzado una campaña informativa. A través de un video en español, explican los beneficios y la necesidad de obtener un Real ID antes del 7 de mayo de 2025.

Con el enfoque en la comunidad latina, los funcionarios destacan que no todos necesitan este tipo de identificación para todas las actividades diarias. Sin embargo, es crucial para aquellos que deseen abordar vuelos nacionales después de la fecha límite.

¿Para qué actividades no necesitas un Real ID y para cuáles sí?

El Real ID es un documento importante, pero no es obligatorio para todas las actividades cotidianas. Para las tareas diarias como conducir, comprobar tu ciudadanía y solicitar beneficios, no es necesario contar con este tipo de identificación. Además, no se requerirá para ingresar a edificios gubernamentales, como tribunales, ni para acceder a los servicios de transporte público.

Sin embargo, el Real ID será obligatorio para aquellas personas que planeen viajar en avión dentro de Estados Unidos después del 7 de mayo de 2025. Esto se debe a que las autoridades federales buscan mejorar la seguridad en los aeropuertos y en los puntos de control.

Además, el Real ID también se podrá utilizar como prueba de identidad en otros contextos, como el acceso a algunos edificios federales. De esta manera, se convierte en un documento multifuncional que se ajusta a los nuevos estándares de seguridad en los Estados Unidos.

¿Qué se puede utilizar como identificación para volar si no se tiene un Real ID después del 7 de mayo?

El 7 de mayo de 2025 marcará el fin de la fase de adaptación para la obtención del Real ID en los Estados Unidos. A partir de esa fecha, aquellos que no cuenten con este documento deberán presentar otras formas de identificación para abordar vuelos nacionales.

Una alternativa al Real ID será el pasaporte estadounidense, que siempre será válido para viajar dentro y fuera del país. Si la persona no tiene pasaporte, también se puede utilizar una tarjeta de identificación militar. Otra opción será la tarjeta de Global Entry, un programa del gobierno estadounidense diseñado para facilitar la entrada rápida de los viajeros preaprobados a través de puntos de control de inmigración.

Es importante destacar que cualquier documento que se presente debe ser válido y cumplir con las normativas de seguridad federales. Por lo tanto, si planeas viajar en avión después del 7 de mayo de 2025, es fundamental que verifiques que tu identificación cumpla con los requisitos establecidos.