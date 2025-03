Macy’s cierra para siempre una tienda en Nueva York: fecha oficial en que dejará de operar en Greece Ridge Center

Desde hace tiempo, Macy's ha estado lidiando con pérdidas económicas, lo que llevó a la compañía a tomar decisiones difíciles. La creciente competencia del comercio en línea impactó significativamente en las ventas de las tiendas físicas, obligando a la cadena a replantear su modelo de negocio.

Macy's anunció que, como parte de su estrategia, cerrará 150 tiendas para 2026, enfocándose en aquellas que no cumplen con sus expectativas de rendimiento. Este movimiento busca invertir en 350 establecimientos considerados como “tiendas de futuro”, con el objetivo de ofrecer una experiencia de compra renovada y sostenible.

¿Cómo es el impacto en la comunidad y los empleados luego del cierre de Macy's?

El cierre de la tienda de Macy's no solo afecta a la empresa, sino que también tiene un impacto significativo en la comunidad local. La pérdida de un establecimiento emblemático genera incertidumbre entre los residentes y los clientes habituales. Para muchos, esta tienda representaba un lugar de encuentro y compras, y su cierre marca el fin de una era.

Además, el impacto en los empleados es un aspecto crucial a considerar. Las 50 personas que trabajaban en la tienda se enfrentarán a un cambio drástico en sus vidas laborales. Macy's ha comunicado que ofrecerá apoyo para la transición, incluyendo un plan de reentrenamiento que les permitirá buscar nuevas oportunidades dentro de la empresa o en otros sectores.

¿Por qué Macy's decidió cerrar para siempre esta tienda en Nueva York?

La decisión de Macy's de cerrar tiendas es un reflejo de la realidad del retail en el siglo XXI. Con el auge del comercio electrónico, las empresas deben adaptarse a un entorno en constante cambio. La estrategia de la compañía busca no solo reducir costos, sino también reinventar la experiencia de compra para los consumidores que aún prefieren las tiendas físicas.

Las liquidaciones que se llevarán a cabo en la tienda de The Mall at Greece Ridge ofrecen una oportunidad para los compradores, pero también son un recordatorio de los desafíos que enfrenta la industria. Las promociones no solo buscan deshacerse del inventario, sino que también representan un esfuerzo por ayudar a los empleados en su transición hacia nuevas oportunidades.