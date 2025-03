Estos son los límites para transferencia por Zelle: ¿quiénes ofrecen las mejores condiciones?

La transferencia de dinero por Zelle se ha consolidado como una de las opciones más populares para realizar pagos rápidos y seguros en Estados Unidos. Su capacidad práctica para enviar dinero en minutos y sin comisiones hizo que se integrara a las plataformas digitales de la mayoría de los bancos estadounidenses.

Sin embargo, cada entidad financiera tiene sus propios límites, lo que puede confundir al usuario. Por lo que gran parte de los usuarios no pueden aprovechar al máximo los recursos que ofrece esta herramienta.

Bank of America y Wells Fargo destacan sobre los demás bancos, gracias a que ofrecen las opciones más destacadas para realizar transferencias con Zelle. Por ejemplo, algunos bancos imponen restricciones diarias o mensuales, mientras que estos bancos ponen limites más flexibles a sus clientes.

¿Cuál es el límite de transferencias por Zelle para Bank of America y Wells Fargo?

Bank of America junto con Wells Fargo ofrecen uno de los límites más altos en transferencias por Zelle. Los usuarios de cuentas corrientes pueden enviar hasta $2.500 al día, lo que les permite realizar pagos considerables sin necesidad de recurrir a otros métodos. Para aquellos con cuentas de ahorro, el límite de transferencia diaria es de $1.000.

Estos límites son bastante amplios en comparación con otros bancos, lo que convierte a Bank of America en una opción atractiva para quienes necesitan enviar grandes cantidades de dinero rápidamente. Es importante señalar que el límite para las transferencias por Zelle puede variar según el tipo de cuenta y el tiempo que el usuario ha sido cliente de la entidad.

¿Qué otros bancos permiten transferencias por Zelle?

Citibank, por su parte, permite transferencias de hasta $1.000 por día para cuentas corrientes, mientras que en las cuentas de ahorro este límite es de $500. Aunque sus límites no son tan altos como los de Bank of America y Wells Fargo, Citibank sigue siendo una opción viable para usuarios que necesitan realizar pagos más pequeños. Otros bancos, como Chase y U.S. Bank, también ofrecen Zelle con límites que oscilan entre $1.000 y $2.000 diarios, dependiendo del tipo de cuenta.

Cada banco tiene sus propios protocolos de seguridad para proteger las transferencias. Por lo general, Zelle utiliza un sistema de autenticación multifactorial y verificaciones de identidad para garantizar que las transacciones sean seguras y que el dinero llegue al destinatario correcto.