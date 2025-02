Demócrata Magaziner llama "cobarde" a Elon Musk si no se presenta ante el Congreso de EE. UU. por cambios federales

La influencia de Elon Musk en el aparato gubernamental de Estados Unidos ha desatado un intenso debate en Washington. Su papel en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) ha suscitado preocupaciones entre legisladores que exigen claridad sobre el alcance de sus reformas. La controversia se intensifica a medida que se cuestiona la transparencia y la rendición de cuentas del magnate.

El congresista demócrata Seth Magaziner se ha convertido en uno de los críticos más destacados, calificando de “cobarde” a Musk si decide evadir una citación para comparecer ante el Congreso. La situación ha llevado al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes a intentar forzar la presencia del empresario en una audiencia, lo que ha sido bloqueado por los republicanos, quienes apoyan sus iniciativas.

¿Por qué Seth Magaziner quiere que Elon Musk responda ante el Congreso de EE. UU.?

Seth Magaziner, legislador demócrata y férreo opositor a la falta de transparencia en la gestión gubernamental, ha expresado su indignación sobre la posibilidad de que Elon Musk eluda un interrogatorio ante el Congreso. La principal preocupación de Magaziner y otros legisladores es la falta de claridad sobre cómo Musk y su equipo están operando dentro del DOGE y cuáles son sus verdaderas intenciones con los cambios propuestos en la administración federal.

Durante una reciente intervención, Magaziner criticó duramente al empresario y dejó claro que no aceptará evasivas. “Si Elon Musk no está dispuesto a presentarse ante el Congreso y responder preguntas sobre su influencia en la gestión de los fondos públicos, entonces es un cobarde”, afirmó el congresista. Su comentario ha resonado con fuerza entre los sectores que desconfían del poder que Musk ha acumulado en los últimos años, no solo en el ámbito tecnológico y empresarial, sino ahora también en la administración pública.

¿Cuáles son los cambios que Elon Musk propone en el gobierno de Estados Unidos?

Elon Musk ha defendido su intervención en el gobierno federal con el objetivo de mejorar la eficiencia administrativa y reducir el desperdicio de recursos. A través del DOGE, ha promovido reformas que incluyen la automatización de procesos burocráticos, la optimización del gasto público y la eliminación de prácticas ineficientes. Sin embargo, uno de los aspectos más controvertidos de su propuesta es el acceso que su equipo ha obtenido al sistema de pagos del Departamento del Tesoro, lo que les permite auditar y supervisar la distribución de fondos federales.

Esta medida ha generado inquietud entre legisladores y analistas, quienes advierten sobre los riesgos de permitir que un empresario privado influya en decisiones financieras clave del gobierno. Algunos funcionarios del Tesoro han renunciado en protesta por la manera en que Musk ha logrado insertarse en la administración sin un proceso de supervisión adecuado, lo que ha alimentado aún más la controversia en torno a su papel en el DOGE.