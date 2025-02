En medio de las estrictas políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump, una ciudad estadounidense ha decidido desafiar estas medidas y brindar protección a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. El alcalde de esta popular ciudad ha declarado que no colaborará con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), decisión que ha sido aplaudida por la comunidad latina.

Esta postura se refuerza con la implementación de una 'ordenanza de separación', la cual impide que los funcionarios locales recopilen información sobre el estatus migratorio de las personas. Además, se ha asegurado que los agentes de policía locales no participarán en la aplicación de la ley federal de inmigración, enfocándose únicamente en las leyes estatales y locales. Estas medidas buscan ofrecer un entorno más seguro para los inmigrantes frente a las políticas migratorias federales.

Trump en la Casa Blanca | Foto: CNN

¿Cuál es la ciudad de Estados Unidos que protege inmigrantes indocumentados de las deportaciones de Trump?

Jacob Lawrence Frey, político estadounidense de origen judío, es el alcalde de Minneapolis, reveló en diversas ocasiones que su gobierno no colaborará con los operativos del ICE. En una conferencia de prensa, confirmó que la ciudad protegerá a los inmigrantes y que no permitirá que se les persiga por su estatus migratorio. "En Minneapolis, ustedes no son extranjeros, son nuestros vecinos", afirmó el burgomaestre.

Su compromiso no solo se limita a la ordenanza de separación, sino también ha sido categórico al afirmar que los agentes de policía de Minneapolis no colaborarán con el ICE en la captura de inmigrantes indocumentados. "Nuestros agentes harán cumplir las leyes estatales y locales, pero no participarán en la aplicación de la ley federal de inmigración", aclaró.

Sin duda, se ha convertido en una figura clave para las diversas comunidades inmigrantes en Estados Unidos. Muchos lo consideran un aliado en la lucha por los derechos de los inmigrantes, especialmente en un contexto donde las deportaciones masivas son una amenaza latente.

¿Cuál es el estado con más 'ciudades santuario' que protegen a inmigrantes de las deportaciones de Donald Trump?

California lidera a nivel nacional en cuanto a la cantidad de 'ciudades santuario', lo que lo convierte en un bastión clave de defensa para los inmigrantes. Este estado ha implementado una serie de medidas que limitan la colaboración entre las autoridades locales y el ICE. Gracias a estas normativas, las jurisdicciones locales no están obligadas a retener a personas bajo investigación por delitos menores solo por solicitud de las autoridades federales.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha subrayado en reiteradas ocasiones la importancia de estas políticas, argumentando que fomentan la integración y seguridad de las comunidades. Al proteger a quienes residen sin documentos legales, las 'ciudades santuario' no solo buscan salvaguardar los derechos de los más vulnerables, sino también contribuir a una mayor cooperación entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad pública