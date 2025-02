Nuevo aumento salarial en Costco: conoce quienes se beneficiarán con esta nueva medida en Estados Unidos

El aumento salarial ha surgido tras la amenaza de huelga del sindicato International Brotherhood of Teamsters, que representa a cerca de 18,000 trabajadores en 50 tiendas de Costco en EE. UU. Foto: El Sol de México

El aumento salarial ha surgido tras la amenaza de huelga del sindicato International Brotherhood of Teamsters, que representa a cerca de 18,000 trabajadores en 50 tiendas de Costco en EE. UU. Foto: El Sol de México

Costco ha anunciado un incremento salarial que superará los 30 dólares por hora para sus empleados. Sin embargo, esta medida no beneficiará a todos los colaboradores de la empresa, generando expectativas y descontento entre los trabajadores sindicalizados.

Costco comunicó internamente la posibilidad de una huelga por parte de sus trabajadores sindicalizados, quienes exigían mejores salarios y beneficios. Ante esta situación, la empresa decidió implementar un aumento salarial, lo que fue recibido con entusiasmo por parte de muchos empleados. Sin embargo, la alegría se vio empañada al conocerse que solo los trabajadores de las tiendas no sindicalizadas recibirán este incremento.

Según un informe de Bloomberg, aproximadamente 18,000 miembros del sindicato International Brotherhood of Teamsters, que laboran en cerca de 50 de las 624 tiendas de Costco en Estados Unidos, no tendrán acceso a este aumento salarial ni a los beneficios adicionales. La situación ha generado tensiones, ya que los Teamsters han votado a favor de una huelga si no se llega a un acuerdo satisfactorio.

El contexto de la huelga y la respuesta de Costco

La decisión de Costco de aumentar los salarios se produce en un contexto de presión por parte de los trabajadores sindicalizados. En un memorando interno, el CEO Ron Vachris afirmó que “con estos cambios, creemos que nuestros salarios por hora y beneficios seguirán superando ampliamente a los de otros en la industria minorista”. Sin embargo, esta afirmación no ha sido bien recibida por los miembros del sindicato, quienes sienten que sus demandas no están siendo atendidas adecuadamente.

Las implicaciones para los trabajadores sindicalizados

Los cerca de 18,000 trabajadores sindicalizados se encuentran en una situación incierta, ya que deberán esperar hasta que se negocie un nuevo contrato para conocer si recibirán un aumento salarial. Un portavoz de los Teamsters de Costco destacó que la presión ejercida por el sindicato fue fundamental para que se concedieran los aumentos salariales, pero lamentó que estos beneficios no se extiendan a todos los trabajadores.

El futuro de las negociaciones y la opinión de expertos

Aún no se ha definido una fecha para la implementación de los aumentos salariales para los empleados no sindicalizados, y la situación de las negociaciones del contrato sigue siendo incierta. La abogada de relaciones laborales, Jane Jacobs, comentó a Forbes sobre la complejidad de la situación: “Las huelgas son una propuesta extremadamente costosa para todos los involucrados. No hay ganadores en una huelga, incluidos los empleados que pierden salarios”.